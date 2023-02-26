Кім Чен Ин знову з'явився на публіці з донькою-спадкоємицею (фото)

Кім Чжу Е всьоме вийшла у світ разом із батьком і навіть заклала з ним фундамент для нових будинків. Державні ЗМІ КНДР вже почали називати спадкоємицю "шановною" та "коханою".

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Кім Чен Ин продовжує піарити свою дочку Кім Чжу Е на тлі чуток про те, що він готує її в наступниці. Він почав частіше, ніж звичайно, виходити з дівчинкою "у світ" і залучати її до участі в публічних заходах. Так, днями північнокорейський лідер разом із донькою показово закладав фундамент для нового житлового комплексу в Пхеньяні. Про це пише Daily Mail.

Раніше Кім Чен Ин мобілізував молодих робітників для запуску житлового проєкту в Пхеньяні в районі Сопо та висунув амбітний план будівництва 50 000 будинків у столиці КНДР. І це незважаючи на те, що Північній Кореї пророкують чергову кризу та навіть голод.

Кім Чен Ин та його дочка Кім Чжу Е взяли участь у церемонії закладення фундаменту.

[ + – ] Кім Чен Ин і Кім Чжу Е закладають фундамент Фото: Скриншот

Минулого тижня Кім Чен Ин узяв свою дочку на футбольний матч, присвячений дню народження його покійного батька.

До цього Чжу Е відвідала разом із батьком військовий парад 9 лютого і була на урочистому бенкеті, присвяченому 75-річчю від дня заснування армії країни.

У державних ЗМІ Чжу Е, якій, як передбачається, приблизно 11 років, почали називати "шановною" та "коханою".

Її дебютний вихід "у світ" відбувся у листопаді минулого року. Вона була присутня на льотних випробуваннях міжконтинентальної балістичної ракети та супроводжувала батька на зустріч із військовими вченими та на інспекцію ракет.

До цього ніхто і не підозрював про існування Чжу Е, хоча баскетболіст Денніс Родман, який відвідував КНДР, розповідав, що його знайомили з маленькою дівчинкою, донькою Кім Чен Ина.

Вважається, що Кім Чен Ин і його дружина Рі Соль Джу мають трьох дітей. Також у них є ще одна дочка та син. Але вони жодного разу не з'являлися на публіці.

У 2021 році Кім оприлюднив план будівництва 50 000 нових будинків у Пхеньяні до 2025 року, а державні ЗМІ повідомили про завершення будівництва перших 10 000 нових квартир минулого року, враховуючи 80-поверховий хмарочос.

Він мобілізував робітничі загони молоді, звані долгекде або "Ударна бригада" для будівництва будинків.

[ + – ] "Ударні бригади", мобілізовані для будівництва будинків у Пхеньяні Фото: Скриншот

План диктатор озвучив невдовзі після того, як Південна Корея попередила про те, що в КНДР посилюватиметься продовольча криза на тлі санкцій щодо її програм озброєнь та наслідків блокувань COVID-19. Раніше офіційний Сеул повідомляв про спалах смертності від голоду в деяких сільських регіонах Північної Кореї.

Північна Корея не підтвердила нестачу продовольства, але керівна партія запланувала зустріч на кінець лютого для обговорення розвитку сільського господарства, назвавши це "дуже важливим і невідкладним завданням".

За словами Кім Чен Ина, новий житловий проєкт стане "ще однією гордою сторінкою в історії молодіжних рухів" і символом соціалістичної революції та "політичної боротьби" в країні.

"Це чітко доведе світові, як наш рух і боротьба йдуть уперед і розвиваються, навіть перед найважчими випробуваннями і труднощами", — додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що тепер дівчаткам і жінкам у КНДР не можна носити ім'я Чжу Е. Десять років тому те саме стосувалося імені самого генсека Кім Чен Ина.

Офіційні органи Північної Кореї змушують дівчат і жінок, яких звати так само, як дочку генерального секретаря Кім Чен Ина змінити своє ім'я. На думку влади КНДР, ім'я має бути "зарезервовано" для високопосадовця, тобто для дочки лідера країни.