Пивной гигант из Нидерландов, несмотря на убытки в 300 млн евро, идет из России из-за войны в Украине.

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken объявил о намерениях в первой половине 2023 уйти с российского рынка. В компании также рассказали, что пожертвовали более 1 миллиона евро для помощи Украине.

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В начале марта 2022 года нидерландская пивоваренная компания Heineken намерена объявить о прекращении инвестиций и экспорта своей продукции в Россию. Об этом сообщают на сайте компании.

"Вскоре после того, как мы объявили о нашем решении забрать бренд Heineken с рынка, местные подразделения в России получили официальные предупреждения от российской прокуратуры о том, что если это решение приведет к приостановке или закрытию нашего бизнеса, оно будет считаться "преднамеренным банкротством", что продолжает быть уголовным преступлением в России по сей день. В настоящее время закрыть соглашение в России сложно, поскольку правила продолжают меняться. Мы же хотим, чтобы все происходило быстрее, и стремимся достичь соглашения в первой половине этого года", – говорится в сообщении.

Ущерб от выхода с российского рынка Heineken оценил почти в 300 млн евро.

В компании упомянули, что активно помогают Украине. В частности, отметили, что пожертвовали более 1 миллиона евро через компанию и сотрудников Habitat for Humanity для поддержки гуманитарной помощи беженцам из Украины.

14 февраля издание Reuters писало, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину экспорт газа в страны Европы значительно сократился. Хотя санкции Запада не касались трубопроводного газа, Россия сама ограничила его поставки. Падение экспорта газа продолжилось и в январе 2023 года, по оценкам журналистов, за прошлый месяц российский газовый монополист заработал на экспорте $3,4 млрд, тогда как за аналогичный период 2022 года прибыль составила $6,3 млрд.