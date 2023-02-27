Пивний гігант з Нідерландів попри збитки в 300 млн євро йде з Росії через війну в Україні

Нідерландський пивоварний концерн Heineken оголосив про наміри у першій половині 2023 року піти з російського ринку. У компанії також розповіли, що пожертвували понад 1 мільйон євро для допомоги Україні.

Related video

На початку березня 2022 року нідерландська пивоварна компанія Heineken має намір оголосити про припинення інвестицій та експорту своєї продукції до Росії. Про це повідомляють на сайті компанії.

"Невдовзі після того, як ми оголосили про наше рішення забрати бренд Heineken з ринку, місцеві підрозділи в Росії отримали офіційні попередження від російської прокуратури про те, що якщо це рішення призведе до призупинення або закриття нашого бізнесу, воно буде вважатися "навмисним банкрутством", що продовжує бути кримінальним злочином у Росії донині. Наразі закрити угоду в Росії складно, оскільки правила продовжують змінюватися. Ми ж хочемо, щоб усе відбувалося швидше, й прагнемо досягти угоди в першій половині цього року", – йдеться у повідомленні.

Збитки від виходу з російського ринку Heineken оцінила майже в 300 млн євро.

У компанії згадали, що активно допомагають Україні. Зокрема, зазначили, що пожертвували понад 1 мільйон євро через компанію та співробітників Habitat for Humanity для підтримки гуманітарної допомоги біженцям з України.

14 лютого видання Reuters писало, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну експорт газу до країн Європи значно скоротився. Хоча санкції Заходу не стосувалися трубопровідного газу, Росія сама обмежила його постачання. Падіння експорту газу продовжилося і в січні 2023 року, за оцінками журналістів, за минулий місяць російський газовий монополіст заробив на експорті $3,4 млрд, тоді як за аналогічний період 2022 року прибуток склав $6,3 млрд.