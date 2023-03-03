Теракт в здании суда в Черногории: взрывник погиб, 5 человек в больнице (видео)

В здании суда в столице Черногории — Подгорице неизвестный мужчина взорвал ручную гранату.

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Сегодня в 11:45 по местному времени в результате взрыва в суде первой инстанции в столице Черногории Подгорице один человек погиб и пятеро получили ранения. Криминальная полиция предполагает, что причиной взрыва могла стать активация ручной гранаты.

Сообщается, что на момент взрыва в зале суда находилось большое число людей.

Представитель криминальной полиции Срджа Корач, что ручную гранату, скорее всего, привел в действия 39-летний Младен Булатович, который погиб после совершения теракта, передают Vijesti.

Пятеро человек, получившие ранения, уже доставлены в Клинический центр и находятся в стабильном состоянии.

[ + – ] Центр экстренной медицинской помощи после взрыва бомбы

"В настоящее время проводятся все диагностические процедуры, чтобы установить травмы. Важно, что все жизненные параметры стабильны", — сообщила Директор Клинического центра Черногории Лиляна Радулович.

На данный момент еще 7 человек обратились в медицинское учреждение за помощью после взрыва в здании суда.

[ + – ] Здание суда после взрыва

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