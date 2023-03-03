Теракт у будівлі суду у Чорногорії: підривник загинув, 5 людей у лікарні (відео)

У приміщенні суду в столиці Чорногорії — Подгориці невідомий чоловік підірвав ручну гранату.

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Сьогодні об 11:45 за місцевим часом внаслідок вибуху в суді першої інстанції у столиці Чорногорії Подгориці одна людина загинула та п'ятеро отримали поранення. Кримінальна поліція припускає, що причиною вибуху могла стати активація ручної гранати.

Повідомляється, що на момент вибуху в залі суду перебувала велика кількість людей.

Представник кримінальної поліції Срджа Корач, що ручну гранату, найімовірніше, привів у дію 39-річний Младен Булатович, який загинув після скоєння теракту, передають Vijesti.

П'ятеро людей, які отримали поранення, вже доставлені до Клінічного центру та перебувають у стабільному стані.

[ + – ] Центр екстреної медичної допомоги після вибуху бомби

"Наразі проводяться всі діагностичні процедури, щоб встановити травми. Важливо, що всі життєві параметри є стабільними", — повідомила Директор Клінічного центру Чорногорії Ліляна Радулович.

Наразі ще 7 осіб звернулися до медичного закладу за допомогою після вибуху у будівлі суду.

[ + – ] Будівля суду після вибуху

19 березня в Чорногорії проводитимуться президентські вибори, які є надзвичайно важливими і проводитимуться в дуже непростій ситуації, адже вперше за всю сучасну історію Чорногорії на кону стоїть питання збереження її незалежності та цілісності. Протистояння між сербами та чорногорцями, посилене провокаціями з Белграда та Москви, набирає сили та загрожує відкритим протистоянням, пише Економічна правда.

Технічний уряд Дритана Абазовича привів Чорногорію до застою на євроінтеграційному шляху, Держустанови паралізовані та економічна ситуація наближається до кризи.

Раніше Фокус писав, що у середині лютого після зриву в Чорногорії концерту музичного колективу "Ляпис" у посольстві країни заявляли про "пряму загрозу українцям".

24 лютого 2023 року, місцеві дипломати Чорногорії заявляли про можливі провокації та просили українців зберігати пильність.