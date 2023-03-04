"Аэрофлот должен умереть": пропагандиста Красовского сняли с самолета в Шереметьево, — росСМИ

Экс-руководитель телеканала "RT Россия" Антон Красовский устроил истерику в самолете и оскорблял пассажиров.

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Бывшего руководителя российского пропагандистского телеканала "RT Россия" Антона Красовского, который должен был лететь рейсом Москва — Ташкент, высадили с самолета. Об этом сообщает российское медиа Baza.

После жалоб со стороны соседей по бизнес-классу, экс-руководитель телеканала устроил истерику.

Красовский находился в Шереметьево на борту лайнера "Аэрофлота". Он громко разговаривал по телефону перед взлетом, и другие пассажиры сделали замечание. Однако пропагандист не внял увещеваниям окружающих — даже наоборот принялся разговаривать еще громче и в довершение оскорблять пассажиров. Поэтому дебошира решили заблаговременно высадить с борта, дабы спор не вылился в нечто большее и впоследствии не пришлось сажать самолет.

По данным источников журналистов, протокол на Красовского в аэропорту не составили и ограничились устным внушением.

После этого случая известный своей антиукраинской позицией россиянин с проклятиями высказался в адрес авиаперевозчика: "Впервые меня сняли с рейса Аэрофлота. Будьте вы прокляты, вы уе*ки!"

[ + – ] Комментарий Антона Красовского

Чем известен Антон Красовский?

В октябре прошлого года, будучи ведущим программы на RT, Красовский беседовал с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко и во время интервью заявил, что украинских детей нужно топить в реке, там "де плине кача". Собеседник был против такого подхода — сказал, что детей из Украины нужно перевоспитывать розгами. И жечь в их домах, добавил Красовский.

Напомним, что 3 марта в Самаре пришлось экстренно сажать самолет из-за дебошира, который оживленно спорил о политике, зиговал и кричал при этом, что он русский.

Ранее Фокус сообщал, что Красовский, в бытность директором русскоязычного отдела RT, заявлял, что Украине не позволят стать частью НАТО, поскольку РФ введет войска, после чего Конституцию Украины "сожгут" на Крещатике.