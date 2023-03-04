"Аерофлот має померти": пропагандиста Красовського зняли з літака в Шереметьєво, — росЗМІ

Екскерівник телеканалу "RT Россия" Антон Красовський влаштував істерику в літаку та ображав пасажирів.

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Колишнього керівника російського пропагандистського телеканалу "RT Россия" Антона Красовського, який мав летіти рейсом Москва — Ташкент, висадили з літака. Про це повідомляє російське медіа Baza.

Після скарг із боку сусідів у бізнес-класі, екскерівник телеканалу влаштував істерику.

Красовський перебував у Шереметьєво на борту лайнера "Аерофлоту". Він голосно розмовляв по телефону перед злетом, й інші пасажири зробили зауваження. Однак пропагандист не прислухався до умовлянь навколишніх — навіть навпаки почав розмовляти ще голосніше і на додачу ображати пасажирів. Тому бешкетника вирішили завчасно висадити з борту, щоб суперечка не вилилася в щось більше і згодом не довелося садити літак.

За даними джерел журналістів, протокол на Красовського в аеропорту не склали й обмежилися усним зауваженням.

Після цього випадку відомий своєю антиукраїнською позицією росіянин із прокльонами висловився на адресу авіаперевізника: "Вперше мене зняли з рейсу Аерофлоту. Будьте ви прокляті, ви уйо*ки!"

[ + – ] Коментар Антона Красовського

Чим відомий Антон Красовський?

У жовтні минулого року, будучи ведучим програми на RT, Красовський розмовляв із письменником-фантастом Сергієм Лук'яненком і під час інтерв'ю заявив, що українських дітей потрібно топити в річці, там "де плине кача". Співрозмовник був проти такого підходу, сказав, що дітей з України треба перевиховувати різками. І палити у їхніх будинках, додав Красовський.

Нагадаємо, що 3 березня в Самарі довелося екстрено саджати літак через бешкетника, який жваво сперечався про політику, зиіував і кричав при цьому, що він росіянин.

Раніше Фокус повідомляв, що Красовський, коли був директором російськомовного відділу RT, заявляв, що Україні не дозволять стати частиною НАТО, оскільки РФ введе війська, після чого Конституцію України "спалять" на Хрещатику.