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Мир

Искусственный интеллект превратил 46 президентов США в "крутых парней" из 80-х (фото)

Дональд Трамп
Фото: Twitter | Дональд Трамп

С помощью цифровых технологий изменился внешний облик всех президентов США — от Джорджа Вашингтона до Джо Байдена.

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Художник Ким Харлес с помощью ИИ изменил внешний облик американских президентов, добавив к портретам солнцезащитные очки и прически маллет в стиле 80-х годов. Пост опубликован в Twitter.

"Все американские президенты, но все крутые, и все носят маллет", — такой твит опубликовал автор. С помощью цифровых технологий он обновил внешний облик всех 46 лидеров свободного мира, начиная с Джо Байдена.

"Я живу ради смеха", — рассказал журналистам 34-летний ведущий подкаста из Флориды о своем проекте.

Билл Клинтон Fullscreen
Билл Клинтон

По его словам, такая идея возникла, когда он работал над другим ИИ-проектом для своих друзей.

"Я просто подумал, что было бы забавно увидеть Трампа и Байдена в фильме о добром полицейском с эстетикой придорожного мотеля", — пояснил автор проекта.

Джо Байден Fullscreen
Джо Байден

В новом образе действующего главы Белого дома Джо Байдена, помимо его неизменных "авиаторов", присутствует длинный серебристый хаер. ИИ также добавил волос Трампу, а Барак Обама стал выглядеть как представитель 70-х.

Барак Обама Fullscreen
Барак Обама

Цифровой портрет Рональда Рейгана будто срисован с "Лучшего стрелка", образ Линдона Джонсона напоминает хиппи, Билл Клинтон и Теодор Рузвельт — типичные представители 80-х.

Джон Кеннеди Fullscreen
Джон Кеннеди
Джордж Буш-младший Fullscreen
Джордж Буш-младший
Дуайт Эйзенхауэр Fullscreen
Дуайт Эйзенхауэр

Не повезло лишь Дуайту Эйзенхауэру, которому достался лишь небольшой пучок волос на макушке.

Линдон Джонсон Fullscreen
Линдон Джонсон
Рональд Рейган Fullscreen
Рональд Рейган
Ричард Никсон Fullscreen
Ричард Никсон
Авраам Линкольн Fullscreen
Авраам Линкольн
Вудро Вильсон Fullscreen
Вудро Вильсон
Теодор Рузльвельт Fullscreen
Теодор Рузльвельт

Ранее Фокус сообщал, что ИИ "воскресил" погибших звезд прошлых лет: Джона Леннона, Курта Кобейна и принцессу Диану.

Напомним, что ИИ установил авторство картины "Мадонна Флаже", судя по всему, она принадлежит кисти Рафаэля.