Искусственный интеллект превратил 46 президентов США в "крутых парней" из 80-х (фото)
С помощью цифровых технологий изменился внешний облик всех президентов США — от Джорджа Вашингтона до Джо Байдена.
Художник Ким Харлес с помощью ИИ изменил внешний облик американских президентов, добавив к портретам солнцезащитные очки и прически маллет в стиле 80-х годов. Пост опубликован в Twitter.
"Все американские президенты, но все крутые, и все носят маллет", — такой твит опубликовал автор. С помощью цифровых технологий он обновил внешний облик всех 46 лидеров свободного мира, начиная с Джо Байдена.
"Я живу ради смеха", — рассказал журналистам 34-летний ведущий подкаста из Флориды о своем проекте.
По его словам, такая идея возникла, когда он работал над другим ИИ-проектом для своих друзей.
"Я просто подумал, что было бы забавно увидеть Трампа и Байдена в фильме о добром полицейском с эстетикой придорожного мотеля", — пояснил автор проекта.
В новом образе действующего главы Белого дома Джо Байдена, помимо его неизменных "авиаторов", присутствует длинный серебристый хаер. ИИ также добавил волос Трампу, а Барак Обама стал выглядеть как представитель 70-х.
Цифровой портрет Рональда Рейгана будто срисован с "Лучшего стрелка", образ Линдона Джонсона напоминает хиппи, Билл Клинтон и Теодор Рузвельт — типичные представители 80-х.
Не повезло лишь Дуайту Эйзенхауэру, которому достался лишь небольшой пучок волос на макушке.
Ранее Фокус сообщал, что ИИ "воскресил" погибших звезд прошлых лет: Джона Леннона, Курта Кобейна и принцессу Диану.
Напомним, что ИИ установил авторство картины "Мадонна Флаже", судя по всему, она принадлежит кисти Рафаэля.