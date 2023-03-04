Искусственный интеллект превратил 46 президентов США в "крутых парней" из 80-х (фото)

С помощью цифровых технологий изменился внешний облик всех президентов США — от Джорджа Вашингтона до Джо Байдена.

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Художник Ким Харлес с помощью ИИ изменил внешний облик американских президентов, добавив к портретам солнцезащитные очки и прически маллет в стиле 80-х годов. Пост опубликован в Twitter.

"Все американские президенты, но все крутые, и все носят маллет", — такой твит опубликовал автор. С помощью цифровых технологий он обновил внешний облик всех 46 лидеров свободного мира, начиная с Джо Байдена.

"Я живу ради смеха", — рассказал журналистам 34-летний ведущий подкаста из Флориды о своем проекте.

[ + – ] Билл Клинтон

По его словам, такая идея возникла, когда он работал над другим ИИ-проектом для своих друзей.

"Я просто подумал, что было бы забавно увидеть Трампа и Байдена в фильме о добром полицейском с эстетикой придорожного мотеля", — пояснил автор проекта.

[ + – ] Джо Байден

В новом образе действующего главы Белого дома Джо Байдена, помимо его неизменных "авиаторов", присутствует длинный серебристый хаер. ИИ также добавил волос Трампу, а Барак Обама стал выглядеть как представитель 70-х.

[ + – ] Барак Обама

Цифровой портрет Рональда Рейгана будто срисован с "Лучшего стрелка", образ Линдона Джонсона напоминает хиппи, Билл Клинтон и Теодор Рузвельт — типичные представители 80-х.

[ + – ] Джон Кеннеди

[ + – ] Джордж Буш-младший

[ + – ] Дуайт Эйзенхауэр

Не повезло лишь Дуайту Эйзенхауэру, которому достался лишь небольшой пучок волос на макушке.

[ + – ] Линдон Джонсон

[ + – ] Рональд Рейган

[ + – ] Ричард Никсон

[ + – ] Авраам Линкольн

[ + – ] Вудро Вильсон

[ + – ] Теодор Рузльвельт

Ранее Фокус сообщал, что ИИ "воскресил" погибших звезд прошлых лет: Джона Леннона, Курта Кобейна и принцессу Диану.

Напомним, что ИИ установил авторство картины "Мадонна Флаже", судя по всему, она принадлежит кисти Рафаэля.