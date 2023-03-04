Штучний інтелект перетворив 46 президентів США на "крутих хлопців" з 80-х (фото)

За допомогою цифрових технологій змінився зовнішній вигляд усіх президентів США — від Джорджа Вашингтона до Джо Байдена. Не пощастило тільки Дуайту Ейзенхауеру.

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Художник Кім Харлес за допомогою ІІ змінив зовнішній вигляд американських президентів, додавши до портретів сонцезахисні окуляри та зачіски малет у стилі 80-х років. Пост опублікований у Twitter.

"Всі американські президенти, але всі круті, і всі носять малет", — пояснив автор. За допомогою цифрових технологій він оновив портрети усіх 46 лідерів вільного світу, починаючи з Джо Байдена.

"Я живу заради сміху", — розповів журналістам 34-річний ведучий подкасту з Флориди про свій проект.

[ + – ] Білл Клінтон

За його словами, така ідея виникла, коли він працював над іншим проектом ІІ для своїх друзів.

"Я просто подумав, що було б смішно побачити Трампа і Байдена у фільмі про доброго поліцейського з естетикою придорожнього мотелю", — пояснив автор проекту.

[ + – ] Джо Байден

У новому образі чинного голови Білого дому Джо Байдена, крім його незмінних "авіаторів", є довгий сріблястий хаєр. ІІ також додав ще більше волосся Трампу, а Барак Обама став виглядати представником 70-х.

[ + – ] Барак Обама

Цифровий портрет Рональда Рейгана ніби змальований з "Кращого стрільця", образ Ліндона Джонсона нагадує хіпі, Білл Клінтон та Теодор Рузвельт — типові представники 80-х.

[ + – ] Джон Кеннеді

[ + – ] Джордж Буш-молодший

[ + – ] Дуайт Ейзенхауер

Не пощастило лише Дуайту Ейзенхауеру, якому дістався невеликий пучок волосся на маківці.

[ + – ] Ліндон Джонсон

[ + – ] Рональд Рейган

[ + – ] Річард Ніксон

[ + – ] Авраам Лінкольн

[ + – ] Вудро Вільсон

[ + – ] Теодор Рузльвельт

Раніше Фокус повідомляв, що ІІ "воскресив" загиблих зірок минулих років: Джона Леннона, Курта Кобейна та принцесу Діану.

Нагадаємо, що ІІ встановив авторство картини "Мадонна Флаже", судячи з усього, вона належить кисті Рафаеля.