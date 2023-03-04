Штучний інтелект перетворив 46 президентів США на "крутих хлопців" з 80-х (фото)
За допомогою цифрових технологій змінився зовнішній вигляд усіх президентів США — від Джорджа Вашингтона до Джо Байдена. Не пощастило тільки Дуайту Ейзенхауеру.
Художник Кім Харлес за допомогою ІІ змінив зовнішній вигляд американських президентів, додавши до портретів сонцезахисні окуляри та зачіски малет у стилі 80-х років. Пост опублікований у Twitter.
"Всі американські президенти, але всі круті, і всі носять малет", — пояснив автор. За допомогою цифрових технологій він оновив портрети усіх 46 лідерів вільного світу, починаючи з Джо Байдена.
"Я живу заради сміху", — розповів журналістам 34-річний ведучий подкасту з Флориди про свій проект.
За його словами, така ідея виникла, коли він працював над іншим проектом ІІ для своїх друзів.
"Я просто подумав, що було б смішно побачити Трампа і Байдена у фільмі про доброго поліцейського з естетикою придорожнього мотелю", — пояснив автор проекту.
У новому образі чинного голови Білого дому Джо Байдена, крім його незмінних "авіаторів", є довгий сріблястий хаєр. ІІ також додав ще більше волосся Трампу, а Барак Обама став виглядати представником 70-х.
Цифровий портрет Рональда Рейгана ніби змальований з "Кращого стрільця", образ Ліндона Джонсона нагадує хіпі, Білл Клінтон та Теодор Рузвельт — типові представники 80-х.
Не пощастило лише Дуайту Ейзенхауеру, якому дістався невеликий пучок волосся на маківці.
Раніше Фокус повідомляв, що ІІ "воскресив" загиблих зірок минулих років: Джона Леннона, Курта Кобейна та принцесу Діану.
Нагадаємо, що ІІ встановив авторство картини "Мадонна Флаже", судячи з усього, вона належить кисті Рафаеля.