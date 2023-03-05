Антарктический морской лед достиг рекордно низкого уровня, – ученые

Ученые делают все, чтобы выяснить причину стремительного таяния ледников в Антарктиде.

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Таяние арктического морского льда вызывает все большее опасение ученых, которые прогнозируют повышение уровня мирового океана, что, в свою очередь, грозит жителям прибрежных регионов, сообщает The Guardian. Исследования показали, что 25 февраля уровень антарктического морского льда достиг нового рекордно низкого уровня в 1,79 млн кв. км. Это данные за последние 40 лет наблюдений за льдом вокруг Антарктиды.

Полярные исследователи отмечают, что фиксируют третий антирекорд за последние шесть лет. В 2022 году количество морского льда сократилось до 1,92 миллиона квадратных километров 25 февраля, говорится в отчете. Это был рекордно низкий уровень, основанный на спутниковых наблюдениях, которые начались в 1979 году. Рекорд был побит 12 февраля этого года, а 25 февраля уровень морского льда достиг нового рекордно низкого уровня в 1,79 млн кв. км. Он побил предыдущий рекорд на 136 000 кв. км – площадь, вдвое превышающая территорию Тасмании.

По словам эксперта по антарктическому морскому льду из Университета Тасмании в рамках Партнерства Австралийской антарктической программы доктора Уилла Хоббса, льда становится меньше повсюду, а большие территории на западе континента едва оправились от потерь прошлого года.

"Поскольку морской лед обладает такой отражающей способностью, его трудно растопить от солнечного света. Но если за ним находится открытая вода, лед может растопиться снизу", – пояснил он.

В отчете, который на своих страницах опубликовал The Guardian, говорится, что в Антарктиде достаточно льда, чтобы поднять уровень моря на несколько метров в случае таяния. На данный момент, по словам ученых, большой проблемой является существенное таяние льда вокруг морей Амундсена и Беллинсгаузена. Тревоги добавляет тот факт, что в этом регионе расположен ледник Туэйтс, известный как "ледник судного дня". В нем достаточно воды, чтобы в случае таяния поднять уровень воды на полметра.

[ + – ] Исследователи фиксируют стремительное таяние льда Фото: Dr Arwyn Edwards/Dr Tristram Irvine-Fynn/Aberystwyth University

"Вероятно, мы начинаем видеть признаки значительного потепления и отступления морского льда в Антарктиде. Видеть, как он достигает этих уровней, определенно вызывает беспокойство, потому что у нас есть эти потенциально усиливающие отзывы", – сказал изданию океанограф и климатолог из Университета Нового Южного Уэльса профессор Мэтт Инглэнд.

Роб Массом из Австралийского антарктического отдела и доктор Фил Рид из Бюро метеорологии, которые показывают, что в прошлом месяце две трети береговой линии континента были подвержены воздействию открытой воды. Этот уровень превысил долгосрочное средние значение, которое составляет 50%.

Сейчас ученые ищут причину рекордного таяния льда. Открытым остается и вопрос о том, является ли сокращение морского льда и последовательные рекордно низкие температуры естественным явлением или признаками того, что климатический кризис обрушивается на Антарктиду.

Ранее Фокус писал, что последствия таяния ледников станут разрушительными для миллионов жителей четырех стран – Индии, Пакистана, Перу и Китая.