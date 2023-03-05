Антарктичний морський лід досяг рекордно низького рівня, – вчені

Вчені роблять все, щоб з'ясувати причину стрімкого танення льодовиків в Антарктиді.

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Танення арктичного морського льоду викликає дедалі більше побоювання вчених, які прогнозують підвищення рівня світового океану, що, зі свого боку, загрожує мешканцям прибережних регіонів, повідомляє The Guardian. Дослідження показали, що 25 лютого рівень антарктичного морського льоду досяг нового рекордно низького рівня 1,79 млн кв. км. Це дані протягом останніх 40 років спостережень за льодом навколо Антарктиди.

Полярні дослідники зазначають, що фіксують третій антирекорд протягом останніх шести років. 2022 року кількість морського льоду скоротилася до 1,92 мільйона квадратних кілометрів 25 лютого, йдеться у звіті. Це був рекордно низький рівень, заснований на супутникових спостереженнях, які розпочалися 1979 року. Рекорд був побитий 12 лютого цього року, а 25 лютого рівень морського льоду досяг нового рекордно низького рівня 1,79 млн кв. км. Він побив попередній рекорд на 136 тисяч кв. км — площа, що вдвічі перевищує територію Тасманії.

За словами експерта з антарктичного морського льоду з Університету Тасманії в межах Партнерства Австралійської антарктичної програми доктора Вілла Хоббса, льоду стає меншим усюди, а великі території на заході континенту ледь оговталися від втрат минулого року.

"Оскільки морський лід має відбивну здатність, його важко розтопити від сонячного світла. Але якщо за ним знаходиться відкрита вода, лід може розтопитися знизу", — пояснив він.

У звіті, який на своїх сторінках опублікував The Guardian, йдеться про те, що в Антарктиді достатньо льоду, щоб підняти рівень моря на кілька метрів у разі танення. Наразі, за словами вчених, великою проблемою є суттєве танення льоду навколо морів Амундсена та Беллінсгаузена. Тривоги додає той факт, що в цьому регіоні розташований льодовик Туейтс, відомий як "льодовик судного дня". У ньому достатньо води, щоб у разі танення підняти рівень води на пів метра.

[ + – ] Дослідники фіксують стрімке танення льоду Фото: Dr Arwyn Edwards/Dr Tristram Irvine-Fynn/Aberystwyth University

"Ймовірно, ми починаємо бачити ознаки значного потепління та відступу морського льоду в Антарктиді. Бачити, як він досягає цих рівнів, безперечно викликає занепокоєння, тому що у нас є ці потенційно посилюючі відгуки", — сказав виданню океанограф і кліматолог з Університету Нового Південного Уельсу професор Метт Інгленд.

Роб Массом з Австралійського антарктичного відділу і доктор Філ Рід з Бюро метеорології, які показують, що минулого місяця дві третини берегової лінії континенту були піддані впливу відкритої води. Цей рівень перевищив довгострокове середнє значення, що становить 50%.

Наразі вчені шукають причину рекордного танення льоду. Відкритим залишається і питання про те, чи є скорочення морського льоду та послідовні рекордно низькі температури природним явищем чи ознаками того, що кліматична криза обрушується на Антарктиду.

Раніше Фокус писав, що наслідки танення льодовиків стануть руйнівними для мільйонів мешканців чотирьох країн — Індії, Пакистану, Перу та Китаю.