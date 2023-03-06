Продавщица прямо в магазине приготовила смертельно опасный газ времен Первой мировой войны

Илаф Адам показала свой печальный опыт на личной странице в TikTok, объяснив в ролике, что ее "уволили, потому что она смешала Fabuloso и очиститель".

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Женщина из Чикаго была уволена из американского супермаркета Target после того, как случайно смешала отбеливатель и универсальное чистящее средство, в результате чего образовался смертельно опасный газ времен Первой мировой войны. Об этом сообщает Daily Star.

"Я думала, что можно смешивать что угодно с чем угодно. Как будто это ничего не делает. Очевидно, это был иприт", — сказала Илаф.

Горчичный газ, он же иприт, является "чрезвычайно опасным и ядовитым". Департамент здравоохранения штата Нью-Джерси утверждает, что он может вызвать "сильные ожоги", "повреждение легких" и даже смерть.

Менеджер Илаф принес плохие новости и сказал ей, что она должна быть уволена за свои неуклюжие действия. Он даже попытался выпроводить женщину на улицу "в соответствии с правилами Target", но девушка отказалась, заявив, что больше в супермаркете не работает и сама решает, когда ей будет удобно уйти.

[ + – ] Женщина уверена, что ее ошибка в итоге обернулась к лучшему Фото: Tik-Tok

Девушка сказала, что чувствует себя "освобожденной" после всего пережитого и ее ошибка в итоге обернулась к лучшему.

"Я чувствую себя прекрасно, я чувствую себя освобожденной, потому что эта работа действительно угнетала меня. Она часто упоминалась на моих сеансах терапии, поэтому я знаю, что она мне не подходит", — говорит Илаф.

В комментариях под видео люди поддержали женщину, а некоторые очень удивились что два этих чистящих средства нельзя смешивать.

"Подождите, мы не должны смешивать Fabuloso и отбеливатель?" — написал один из пользователей TikTok.

Иприт — это боевое отравляющее вещество кожно-нарывного действия. Впервые газ был применен Германией 12 июля 1917 года против англо-французских войск во время битвы при Ипре. Дурно пахнущий яд стал причиной гибели более 120 000 человек во время Первой мировой войны.

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