В Великобритании при загадочных обстоятельствах погибла девочка из Украины, — Skynews

Детектив-инспектор Бекки Дэвис, которой поручили расследовать дело о смерти несовершеннолетней девочки, сообщила, что об инциденте уже уведомили посольство Украины в Великобритании.

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В городе Долиш в Девоне (Великобритания) при странных обстоятельствах погибла 14-летняя украинка. Об инциденте сообщает Skynews.

О пропаже девочки родственники сообщили полицейским вечером 4 марта. В тот же день ее нашли на пляже в южном Девоне без сознания.

Подростка вертолетом экстренно доставили в Королевскую больницу Девона и Эксетера. Однако несмотря на усилия медиков, девушка умерла.

Полиция теперь собирает видео с камер видеонаблюдения, чтобы воссоздать картину произошедшего. Пока обстоятельства, при которых юная украинка получила смертельные травмы, остаются для полиции Долиша загадочными.

"Эта смерть в настоящее время рассматривается как необъяснимая, и продолжается расследование обстоятельств этой смерти. Наши мысли с семьей и друзьями девочки-подростка в это трагическое время", — сказала детектив-инспектор Бекки Дэвис из полиции Девона и Корнуолла.

Она добавила, что в посольстве Украины в Великобритании уже знают о смертельном инциденте, который произошел с несовершеннолетней гражданкой нашей страны.

Напомним, в феврале 2023 года из-за землетрясения на юге Турции под завалами погибли 5 украинцев. Известно, что среди погибших была также семья из Запорожья.

Фокус также сообщал о том, что в конце февраля в Польше в сточной канве нашли тело украинки. Личность женщины установили, украинка проживала в городе Кшивинь. Прокуратура выясняет, причастны ли к событию третьи лица. Для выяснения проведут судебно-медицинскую экспертизу.