В Великобритании при загадочных обстоятельствах погибла девочка из Украины, — Skynews
Детектив-инспектор Бекки Дэвис, которой поручили расследовать дело о смерти несовершеннолетней девочки, сообщила, что об инциденте уже уведомили посольство Украины в Великобритании.
В городе Долиш в Девоне (Великобритания) при странных обстоятельствах погибла 14-летняя украинка. Об инциденте сообщает Skynews.
О пропаже девочки родственники сообщили полицейским вечером 4 марта. В тот же день ее нашли на пляже в южном Девоне без сознания.
Подростка вертолетом экстренно доставили в Королевскую больницу Девона и Эксетера. Однако несмотря на усилия медиков, девушка умерла.
Полиция теперь собирает видео с камер видеонаблюдения, чтобы воссоздать картину произошедшего. Пока обстоятельства, при которых юная украинка получила смертельные травмы, остаются для полиции Долиша загадочными.
"Эта смерть в настоящее время рассматривается как необъяснимая, и продолжается расследование обстоятельств этой смерти. Наши мысли с семьей и друзьями девочки-подростка в это трагическое время", — сказала детектив-инспектор Бекки Дэвис из полиции Девона и Корнуолла.
Она добавила, что в посольстве Украины в Великобритании уже знают о смертельном инциденте, который произошел с несовершеннолетней гражданкой нашей страны.
Напомним, в феврале 2023 года из-за землетрясения на юге Турции под завалами погибли 5 украинцев. Известно, что среди погибших была также семья из Запорожья.
Фокус также сообщал о том, что в конце февраля в Польше в сточной канве нашли тело украинки. Личность женщины установили, украинка проживала в городе Кшивинь. Прокуратура выясняет, причастны ли к событию третьи лица. Для выяснения проведут судебно-медицинскую экспертизу.