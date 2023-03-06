У Великій Британії за загадкових обставин загинула дівчинка з України, — Skynews

Детективка-інспекторка Беккі Девіс, якій доручили розслідувати справу про смерть неповнолітньої дівчинки, повідомила, що про інцидент уже повідомили посольству України у Великій Британії.

Related video

У місті Доліш у Девоні (Великобританія) за дивних обставин загинула 14-річна українка. Про інцидент повідомляє Skynews.

Про зникнення дівчинки родичі повідомили поліцейському ввечері 4 березня. Того ж дня її знайшли на пляжі в південному Девоні непритомною.

Підлітка гелікоптером екстрено доставили до Королівської лікарні Девона й Ексетера. Однак, попри зусилля медиків, дівчина померла.

Поліція тепер збирає відео з камер відеоспостереження, щоб відтворити картину події. Поки що обставини, за яких юна українка отримала смертельні травми, залишаються для поліції Доліша загадковими.

"Ця смерть наразі розглядається як незрозуміла, і триває розслідування обставин цієї смерті. Наші думки з сім'єю та друзями дівчинки-підлітка в цей трагічний час", — сказала детективка-інспекторка Беккі Девіс із поліції Девона та Корнуолла.

Вона додала, що в посольстві України у Великій Британії вже знають про смертельний інцидент, який стався з неповнолітньою громадянкою нашої країни.

Нагадаємо, у лютому 2023 року через землетрус на півдні Туреччини під завалами загинули 5 українців. Відомо, що серед загиблих була також родина із Запоріжжя.

Фокус також повідомляв про те, що наприкінці лютого в Польщі у стічній канві знайшли тіло українки. Особу жінки встановили, українка проживала в місті Кшивінь. Прокуратура з'ясовує, чи причетні до події треті особи. Для з’ясування проведуть судово-медичну експертизу.