Новые китайские правила по редактированию генов у людей взбудоражили научное сообщество

Правила по регуляции редактирования генов человека обновили после заявления ученого о том, что он создал первых в мире младенцев с измененными генами.

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Нормы в новой редакции по поводу изменений в генетической структуре человека спровоцировали беспокойство экспертов. Доктор Джой Чжан из Университета Кента, международный эксперт по управлению редактированием генов в Китае, сказал, что власти восприимчивы к "регуляторной халатности", пишет 7 марта BBC.

Правила устанавливают требования к нравственному одобрению, надзору и проверке, но эксперты обеспокоены тем, что они не касаются частного сектора. Это позволяет манипулировать определенными нормами.

Доктор Чжан считает, что новые меры не регулируют деятельность частных предприятий, функционирующих вне обычных научных институтов. Соответствующие изменения не совершенны.

Редактирование генов – это новая техника, позволяющая ученым вносить точные изменения в ДНК. Ученые полагают, что его можно использовать для лечения многих наследственных заболеваний.

Противоречивый эксперимент провел профессор Хэ Цзянькуй. Он реализовал настоящую революцию в биологии и медицине, организовав успешный эксперимент по созданию первых в истории генетически модифицированных детей. ДНК девочек-близнецов была изменена, когда они находились на ранней эмбриональной стадии, таким образом, как утверждал доктор Хэ, это сделает их устойчивыми к ВИЧ-инфекции.

В 2019 году его оштрафовали и приговорили к трем годам заключения. Никто, кроме доктора Хэ, не имел доступа к близнецам.

После его увольнения стало известно, что он планирует создать клинику в Гонконге для исследования использования редактирования генов для разработки лечения детей с редким наследственным расстройством мышц, называемой мышечной дистрофией Дюшена. Новые правила не дают возможности доктору Хэ уклоняться от правил, ранее касавшихся только экспериментов на людях в больницах, например, для испытаний лекарств. Обновленные нормы охватывают все научно-исследовательские учреждения и все, что касается человека, включая работу с тканями, органами и эмбриональными клетками.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине используют сверхсовременную систему ДНК-идентификации. Особые лаборатории обрабатывают подтверждения в режиме настоящего времени.