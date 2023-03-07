Нові китайські правила щодо редагування генів у людей збурили наукову спільноту

Правила щодо регуляції редагування генів людини оновили після заяви вченого про те, що він створив перших у світі немовлят зі зміненими генами.

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Норми у новій редакції стосовно змін у генетичній структурі людини спровокували занепокоєння експертів. Доктор Джой Чжан з Університету Кента, міжнародний експерт з управління редагуванням генів у Китаї, сказав, що влада сприйнятлива до "регуляторної недбалості", пише 7 березня BBC.

Правила встановлюють вимоги до етичного схвалення, нагляду та перевірки, але експерти стурбовані тим, що вони не стосуються приватного сектора. Це дозволяє маніпулювати певними нормами.

Доктор Чжан вважає, що нові заходи не регулюють діяльність приватних підприємств, які функціонують за межами звичайних наукових інститутів. Відповідні зміни не є досконалими.

Редагування генів — це нова техніка, яка дозволяє вченим вносити точні зміни в ДНК. Вчені вважають, що його можна використовувати для лікування багатьох спадкових захворювань.

Суперечливий експеримент провів професор Хе Цзянькуй. Він реалізував справжню революцію в біології та медицині, організувавши успішний експеримент зі створення перших в історії генетично модифікованих дітей. ДНК дівчаток-близнюків було змінено, коли вони перебували на ранній ембріональній стадії, таким чином, як стверджував доктор Хе, це зробить їх стійкими до ВІЛ-інфекції.

У 2019 році його оштрафували та засудили до трьох років ув’язнення. Ніхто, крім доктора Хе, не мав доступу до близнюків.

Після його звільнення стало відомо, що він планує створити клініку в Гонконзі для дослідження використання редагування генів для розробки лікування дітей із рідкісним спадковим розладом м’язів, що називається м’язовою дистрофією Дюшена. Нові правила не дають можливості доктору Хе ухилятися від правил, які раніше стосувалися лише експериментів на людях у лікарнях, наприклад, для випробувань ліків. Оновлені норми охоплюють усі науково-дослідні установи та все, що стосується людини, включно з роботою з тканинами, органами та ембріональними клітинами.

Раніше Фокус повідомляв, в Україні використовують надсучасну систему ДНК-ідентифікації. Спеціальні лабораторії обробляють докази в режимі реального часу.