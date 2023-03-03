Потрібно трохи більше години: в Україні використовують надсучасну систему ДНК-ідентифікації

Спеціальні лабораторії, надані Києву західними партнерами, їздять країною і обробляють докази в режимі реального часу. Завдяки військовій допомозі задля ДНК-ідентифікації знадобиться трохи більше години часу.

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Україна стала піонером у воєнній науці за допомогою мобільних лабораторій ДНК. Нова технологія скорочує час ідентифікації загиблих. Завдяки їй на цю процедуру знадобиться трохи більше як година часу. Про це 1 березня повідомило видання The Independent.

Мобільні ДНК-лабораторії, надані Україні західними партнерами, зокрема Францією та Фондом Говарда Дж. Баффета в США, їздять країною у поліцейських фургонах. Це дозволяє команді експертів обробляти докази в режимі реального часу.

Нові технології суттєво прискорюють процес ідентифікації тисяч загиблих і збирання доказів воєнних злочинів РФ в Україні.

"Раніше через величезну кількість померлих була величезна черга на аналіз ДНК у лабораторіях, які були у нас на заході України", — пояснив Сергій Боліньов, головний слідчий у Харкові у північно-східному регіоні країни.

Минулого року правоохоронці дістали понад 400 тіл у братській могилі в місті Ізюм на Харківщині. За оцінками експертів, щоб ідентифікувати таку кількість тіл, могли піти роки. Завдяки сучасним лабораторіям ситуація змінилася.

"За моїми оцінками, знадобилося б до п’яти років, щоб отримати та проаналізувати ДНК з цих тіл за допомогою нашої попередньої системи. Треба було сказати родичам: "Ви в черзі, і колись ми отримаємо ваші збіги ДНК". Тепер ми можемо встановити збіги за кілька годин", — розповів Сергій Боліньов.

В інтерв’ю The Independent головний прокурор України з воєнних злочинів Юрій Бєлоусов розповів, що після вторгнення Росії в Україну вбитими можуть бути до 100 000 українських мирних жителів. Ця цифра більш ніж у десять разів перевищує офіційні цифри, оприлюднені Організацією Об’єднаних Націй, яка визнає, що вона має жахливо низьку оцінку.

Він додав, що українці все ще мають понад 3300 тіл, які ще не ідентифіковані, оскільки їм важко впоратися з цифрами, особливо після виявлення численних масових поховань у нещодавно звільнених районах.

Україна повернула 54 тіла військових, які загинули після обстрілу колонії в Оленівці у тимчасово окупованій Донецькій області, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Триває ДНК-експертиза та ідентифікація загиблих.

У Бородянці на Київщині знайшли тіла ще трьох місцевих жителів, загиблих під час окупації РФ. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов 2 березня.