Нужно чуть больше часа: в Украине используют сверхсовременную систему ДНК-идентификации

Специальные лаборатории, предоставленные Киеву западными партнерами, ездят по стране и обрабатывают доказательства в режиме реального времени. Благодаря военной помощи для ДНК-идентификации потребуется чуть больше часа.

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Украина стала пионером в военной науке с помощью мобильных лабораторий ДНК. Новая разработка сокращает время идентификации погибших. Благодаря ей на эту процедуру понадобится чуть больше часа времени. Об этом 1 марта сообщило издание The Independent.

Мобильные ДНК-лаборатории, предоставленные Украине западными партнерами, включая Францию и Фонд Говарда Дж. Баффета в США, ездят по стране в полицейских фургонах. Это позволяет команде экспертов обрабатывать доказательства в режиме реального времени.

Новые технологии существенно ускоряют процесс идентификации тысяч погибших и сбора доказательств военных преступлений РФ в Украине.

"Раньше из-за огромного количества умерших была огромная очередь на анализ ДНК в лабораториях, которые были у нас на западе Украины", — пояснил Сергей Болинев, главный следователь в Харькове в северо-восточном регионе страны.

В прошлом году правоохранители получили более 400 тел в братской могиле в городе Изюм Харьковской области. По оценкам экспертов, чтобы идентифицировать такое количество тел, могли уйти годы. Благодаря современным лабораториям ситуация изменилась.

"По моим оценкам, понадобилось бы до пяти лет, чтобы получить и проанализировать ДНК из этих тел с помощью нашей предыдущей системы. Надо было сказать родственникам: "Вы в очереди, и когда-нибудь мы получим ваши совпадения ДНК". Теперь мы можем установить совпадения через несколько часов", — рассказал Сергей Болинев.

В интервью The Independent главный прокурор Украины по военным преступлениям Юрий Белоусов рассказал, что после вторжения России в Украину убитыми могут быть до 100 000 украинских мирных жителей. Эта цифра более чем в десять раз превышает официальные цифры, обнародованные Организацией Объединенных Наций, признающей, что она имеет ужасающе низкую оценку.

Он добавил, что у украинцев все еще есть более 3300 тел, которые еще не идентифицированы, поскольку им трудно справиться с цифрами, особенно после обнаружения многочисленных массовых захоронений в недавно освобожденных районах.

Украина вернула 54 тела военных, погибших после обстрела колонии в Еленовке во временно оккупированной Донецкой области, сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Идет ДНК-экспертиза и идентификация погибших.

В Бородянке в Киевской области нашли тела еще трех местных жителей, погибших во время оккупации РФ. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов 2 марта.