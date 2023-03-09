Знал, но умалчивал: в Польше вышло расследование о Папе Римском и священниках-педофилах

Журналист-расследователь Марцин Гутовский заявил о том, что сохранились даже письменные доказательства бездействия Иоанна Павла II в связи с подозрениями католических священников в развращении несовершеннолетних.

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Папа Иоанн Павел II знал о сексуальном насилии над детьми со стороны католических священников, но скрывал это до того, как стал папой. Об этом говорится в расследовании журналиста Марцина Гутовского, которое вышло на польском канале TVN24.

По словам журналиста-расследователя, в свое время Папа Римский лично общался с жертвами священников-педофилов, но ничего не предпринял, чтобы виновные в преступлениях понесли наказание. Более того, сохранились письменные доказательства бездействия Иоанна Павла II.

В своем материале журналист также приводит прямую речь одного из непосредственных участников этих событий. Его называют ключевым свидетелем в деле о бездействии Папы Римского

"Летом 1973 я лично пошел рассказывать Войтыле (Папе Иоанну Павлу II, — ред.) о злоупотреблении священника краковской епархии Евгениуша Сургента. Войтила сначала хотел убедиться, не блеф ли это, что-то такое, правда ли это. А после попросил никуда об этом не сообщать, чтобы это не получило огласки, чтобы власть об этом не узнала", — сказал один из героев журналистского расследования Гутовского.

Иоанн Павел II и священники-педофилы: как на расследование отреагировала Польша

Заметим, что на этот материал уже отреагировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Доказательств сознательного игнорирования насилия в Церкви со стороны Папы Иоанна Павла II нет, или они очень сомнительны", — сказал Моравецкий.

По словам главы польского правительства, сегодня люди больше, чем вчера нуждаются в святом Иоанне Павле II.

"Его мнения, его подсказки, его авторитет. Ибо те, кто пытается разрушить духовный памятник польского папы, могут предложить только духовный пустырь", — сказал премьер-министр Польши.

Напомним, в феврале 2019 года Папа Римский призвал прислушаться к беззвучному плачу детей, ставших жертвой священников-педофилов. Папа Римский Франциск назвав священников-педофилов "орудиями Сатаны", а растление детей сравнил с человеческими жертвоприношения.

Фокус также писал о том, что в мае 2018 года все 34 епископа Чили подали папе Римскому Франциску прошения об отставке в связи с громким скандалом, связанным с обвинениями священнослужителей этой страны в педофилии.