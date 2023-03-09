Знав, але замовчував: у Польщі вийшло розслідування про Папу Римського та священиків-педофілів

Журналіст-розслідувач Марцин Гутовський заявив, що збереглися навіть письмові докази бездіяльності Івана Павла II у зв'язку з підозрами католицьких священиків у розбещенні неповнолітніх.

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Папа Іван Павло II знав про сексуальне насильство над дітьми з боку католицьких священиків, але приховував це до того, як став папою. Про це йдеться в розслідуванні журналіста Марцина Гутовського, яке вийшло на польському каналі TVN24.

За словами журналіста-розслідувача, свого часу Папа Римський особисто спілкувався із жертвами священиків-педофілів, але нічого не зробив, щоб винних у злочинах було покарано. Ба більше, збереглися письмові докази бездіяльності Івана Павла II.

У своєму матеріалі журналіст також наводить пряму промову одного з безпосередніх учасників цих подій. Його називають ключовим свідком у справі про бездіяльність Папи Римського.

"Влітку 1973 я особисто пішов розповідати Войтилу (Папі Івану Павлу II, — ред.) про зловживання священика краківської єпархії Євгеніуша Сургента. Войтила спочатку хотів переконатися, чи не блеф це, щось таке, чи це правда. А потім попросив нікуди про це не повідомляти, щоб це не набуло розголосу, щоб влада про це не дізналася", — сказав один із героїв журналістського розслідування Гутовського.

Іван Павло ІІ та священики-педофіли: як на розслідування відреагувала Польща

Зауважимо, що на цей матеріал уже відреагував прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Доказів свідомого ігнорування насильства в Церкві з боку Папи Івана Павла II немає, або вони дуже сумнівні", — сказав Моравецький.

За словами глави польського уряду, сьогодні люди більше, ніж учора потребують святого Івана Павла II.

"Його думки, його підказки, його авторитет. Бо ті, хто намагається зруйнувати духовну пам'ятку польського папи, можуть запропонувати лише духовний пустир", — сказав прем'єр-міністр Польщі.

Нагадаємо, у лютому 2019 року Папа Римський закликав прислухатися до беззвучного плачу дітей, які стали жертвою священиків-педофілів. Папа Римський Франциск назвав священиків-педофілів "знаряддями Сатани", а розбещення дітей порівняв із людськими жертвопринесеннями.

Фокус також писав про те, що у травні 2018 року всі 34 єпископи Чилі подали папі Римському Франциску прохання про відставку у зв'язку з гучним скандалом, пов'язаним зі звинуваченнями священнослужителів цієї країни в педофілії.