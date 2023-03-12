Путин потерял контроль над своей пропагандой: в Кремле идет борьба "элит", – ISW

Аналитики отмечают, что официальный представитель МИД России Захарова подтвердила наличие борьбы внутри кремлевского окружения, вероятно, для того, чтобы "умерить ожидания российских националистически настроенных блогеров в отношении нынешних возможностей Кремля".

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Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем очередном отчете за 11 марта 2023 года указывают на то, что президент России Владимир Путин уже потерял контроль над своей пропагандистской машиной. Также аналитики считают, что между членами ближайшего окружения Путина идет противостояние.

В очередном отчете ISW говорится о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила тот факт, что внутри кремлевского окружения идет борьба. Также аналитики указывают на то, что в Кремле потеряли контроль над российским информационным пространством. И похоже не то, что Путин пока никак не может повлиять на сложившуюся ситуацию.

В отчете американских аналитиков говорится, что по словам Марии Захаровой Москва не может идти по пути СССР времен Сталина и создать современный аналог Совинформбюро для централизованного управления информационным пространством РФ из-за того, что идет борьба между неназванными "элитами" в окружении Путина.

По словам экспертов из ISW, это заявлении представительницы МИД РФ подтверждает их оценки об ухудшении режима Кремля и динамики контроля над информационным пространством.

То есть в Кремле действительно идет борьба внутри ближайшего окружения Путина и президент РФ со временем в значительной мере потерял контроль над пропагандой и уступил контроль над информационным пространством в стране множеству квазинезависимых субъектов. И сейчас у Путина нет возможности вернуть этот контроль.

Аналитики ISW не могут понять, почему Захарова открыто признала существующие проблемы. Эксперты допускают, что, возможно, впервые представительница МИД публично высказалась о сложившейся ситуации для того, чтобы умерить ожидания российских националистически настроенных блогеров в отношении нынешних возможностей Кремля сплотиться вокруг единого нарратива или единой политики.

Как пишут СМИ, Путина просят найти управу на основателя "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина. Главарь российских наемников, по данным журналистов, взбудоражил военную элиту своей критикой. Когда он работал в Сирии и Африке, многое ему сходило с рук, но после начала большой войны в Украине он всех начал злить.