Путін втратив контроль над своєю пропагандою: у Кремлі триває боротьба "еліт", – ISW

Аналітики зазначають, що офіційна представниця МЗС Росії Захарова підтвердила наявність боротьби всередині кремлівського оточення, ймовірно, для того, щоб "стримати очікування російських націоналістично налаштованих блогерів щодо нинішніх можливостей Кремля".

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Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму черговому звіті за 11 березня 2023 року вказують на те, що президент Росії Володимир Путін уже втратив контроль над своєю пропагандистською машиною. Також аналітики вважають, що між членами найближчого оточення Путіна йде протистояння.

У черговому звіті ISW йдеться про те, що офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова підтвердила той факт, що всередині кремлівського оточення триває боротьба. Також аналітики вказують на те, що у Кремлі втратили контроль над російським інформаційним простором. І схоже не те, що Путін поки що ніяк не може вплинути на ситуацію, що склалася.

У звіті американських аналітиків йдеться, що за словами Марії Захарової, Москва не може йти шляхом СРСР часів Сталіна і створити сучасний аналог Радінформбюро для централізованого управління інформаційним простором РФ через те, що йде боротьба між неназваними "елітами" в оточенні Путіна.

За словами експертів з ISW, ця заява представниці МЗС РФ підтверджує їх оцінки про погіршення режиму Кремля та динаміку контролю над інформаційним простором.

Тобто в Кремлі справді йде боротьба всередині найближчого оточення Путіна і президент РФ згодом значною мірою втратив контроль над пропагандою та поступився контролем над інформаційним простором у країні безлічі квазінезалежних суб'єктів. І зараз Путін не має можливості повернути цей контроль.

Аналітики ISW не можуть зрозуміти, чому Захарова відкрито визнала наявні проблеми. Експерти припускають, що, можливо, вперше представниця МЗС публічно висловилася про ситуацію, що склалася, для того, щоб стримати очікування російських націоналістично налаштованих блогерів щодо нинішніх можливостей Кремля згуртуватися навколо єдиного наративу або єдиної політики.

Як пишуть ЗМІ, Путіна просять знайти управу на засновника "ЧВК Вагнер" Євгена Пригожина. Ватажок російських найманців, за даними журналістів, розбурхав військову еліту своєю критикою. Коли він працював у Сирії та Африці, багато що йому сходило з рук, але після початку великої війни в Україні він усіх почав злити.