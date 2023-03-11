Погроза Кремлю: Путіна просять знайти управу на засновника "ПВК Вагнер" Пригожина, – WSJ

Ватажок російських найманців, за даними журналістів, розбурхав воєнну еліту своєю критикою. Коли він працював у Сирії та Африці, багато йому сходило з рук, але після початку великої війни в Україні він усіх почав злити.

Related video

Кремлівські чиновники вимагали від президента Росії Володимира Путіна знайти управу на засновника російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина через його публічну критику міністра оборони Сергія Шойгу та інших високопосадовців. Про це пише 11 березня американська газета The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на поінформовані джерела.

Засновник угруповання найманців переживає за вирішальний момент — якщо "вагнерівцям" вдасться взяти Бахмут, це стане першою значною перемогою росіян. Тоді він матиме перевагу над регулярними російськими воєнними, які змогли захопити значні міста Сході України.

Позиції Пригожина ще будуть підірвані після невдач у Бахмуті

"Якщо Пригожин зазнає невдачі після 7 місяців боїв, які коштували ПВК "Вагнер" десятків тисяч бійців, це може поставити під питання боєздатність солдатів угруповання та підлити масла у вогонь його ворогам у політичній та воєнній еліті. Позиції Пригожина ще більше будуть підірвані", — помітили експерти.

Міністерство оборони Росії та Кремль не відповіли на прохання WSJ прокоментувати відносини з Пригожиним та ПВК "Вагнер".

Люди, які входять до адміністрації президента РФ, говорять про рішення Путіна стримати Пригожина після скарг високопоставлених кремлівських чиновників.

"Вони вирішили, що Пригожин становить надто велику загрозу і вирішили, що настав час придушити його. З січня в російських ЗМІ став рідше згадуватися Пригожин і його бійці після наказу з Кремля", — пояснив ситуацію колишній агент російської розвідки зі зв'язками в Кремлі.

Прокремлівський аналітик Сергій Марков підтвердив прохання керівникам державних теле- та радіостанцій "пом'якшити" згадки Пригожина та ПВК "Вагнер".

Один із представників європейської розвідки у розмові з WSJ зазначив, що Росія програє у великій війні в Україні, тому Пригожин їм все ще потрібний.

Євген Пригожин втратив союзників у Міноборони РФ

Коли ПВК "Вагнер" працювала в Африці, вона діяла незалежно від Міністерства оборони. Найманці укладали власні контракти з місцевими лідерами для захисту з корисними копалинами, зазначило видання.

Пригожин перетворився на сильну людину, здатну протистояти російському уряду і чинному істеблішменту органів безпеки, заявив американський чиновник.

Критика воєнного керівництва розбурхала еліту. Висловлювання Пригожина ігнорували, коли ПВК "Вагнер" діяла у Сирії та Африці, але в Україні він усіх почав злити, кажуть люди, близькі до Кремля.

Також викликало роздратування показові відео з стратами кувалдою. Люди в системі вважають, що держава має мати монополію на насильство.

Колишній офіцер ВПС Росії Гліб Ірисов зазначає, що Євген Пригожин втратив союзників у Міністерстві оборони, зокрема заступник голови Генштабу ЗС РФ Олексія Кіма, який часто літав з "вагнерівцями" до Лівії.

Нагадаємо, що власник ПВК "Вагнер" нещодавно знову скаржився журналістам на те, що його "кидають" із боєприпасами. Йому навіть відключили канали спецзв'язку, щоб він перестав просити снаряди для свого угруповання.

Пригожин 22 лютого показував трупи "вагнерівців" і казав, що вони загинули в Україні через нестачу снарядів. А 17 лютого "вагнерівці" скаржилися на великі втрати через відсутність боєприпасів.

У Пентагоні 7 березня визнали високу бойову ефективність найманців із ПВК "Вагнер" порівняно з кадровою армією Росії.