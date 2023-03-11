Угроза Кремлю: Путина просят найти управу на основателя "ЧВК Вагнер" Пригожина, – WSJ

Главарь российских наемников, по данным журналистов, взбудоражил военную элиту своей критикой. Когда он работал в Сирии и Африке, многое ему сходило с рук, но после начала большой войны в Украине он всех начал злить.

Related video

Кремлевские чиновники требовали от президента России Владимира Путина найти управу на основателя российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина из-за его публичной критики министра обороны Сергея Шойгу и других высокопоставленных военных. Об этом пишет 11 марта американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.

Основатель группировки наемников переживает решающий момент — если "вагнеровцам" удастся взять Бахмут, это станет первой значительной победой россиян. Тогда у него появится превосходство над регулярными российскими военными, которые не смогли захватить значимые города на востоке Украины.

Позиции Пригожина еще будут подорваны после неудач в Бахмуте

"Если Пригожин потерпит неудачу после 7 месяцев боев, которые стоили ЧВК "Вагнер" десятков тысяч бойцов, это может поставить под вопрос боеспособность солдат группировки и подлить масла в огонь его врагам в политической и военной элите. Позиции Пригожина еще больше будут подорваны", — заметили эксперты.

Министерство обороны России и Кремль не ответили на просьбу WSJ прокомментировать отношения с Пригожиным и ЧВК "Вагнер".

Люди, вхожие в администрацию президента РФ говорят о решении Путина сдержать Пригожина после жалоб высокопоставленных кремлевских чиновников.

"Они решили, что Пригожин представляет слишком большую угрозу и решили, что пора подавить его. С января в российских СМИ стал реже упоминаться Пригожин и его бойцы после приказа из Кремля", — объяснил ситуацию бывший агент российской разведки cо связями в Кремле.

Прокремлевский аналитик Сергей Марков подтвердил просьбу руководителям государственных теле- и радиостанций "смягчить" упоминания Пригожина и ЧВК "Вагнер".

Один из представителей европейской разведки в разговоре с WSJ отметил, что Россия проигрывает в большой войне в Украине, поэтому Пригожин им все еще нужен.

Евгений Пригожин растерял союзников в Минобороны РФ

Когда ЧВК "Вагнер" работала в Африке, она действовала весьма независимо от Министерства обороны. Наемники заключали собственные контракты с местными лидерами для защиты полезных ископаемых, отметило издание.

Пригожин превратился в сильного человека, способного противостоять российскому правительству и действующему истеблишменту органов безопасности, заявил американский чиновник.

Критика военного руководства взбудоражила элиту. Высказывания Пригожина игнорировали, когда ЧВК "Вагнер" действовала в Сирии и Африке, но в Украине он всех начал злить, говорят люди, близкие к Кремлю.

Также вызвало раздражение показательные видео с казнями кувалдой. Люди в системе считают, что государство должно иметь монополию на насилие.

Бывший офицер ВВС России Глеб Ирисов отмечает, что Евгений Пригожин потерял союзников в Министерстве обороны, в частности, замглавы Генштаба ВС РФ Алексея Кима, который часто летал с "вагнеровцами" в Ливию.

Напомним, что владелец ЧВК "Вагнер" недавно вновь жаловался журналистам на то, что его "кидают" с боеприпасами. Ему даже отключили каналs спецсвязи, чтобы он перестал просить снаряды для своей группировки.

Пригожин 22 февраля показывал трупы "вагнеровцев" и говорил, что они погибли в Украине из-за недостатка снарядов. А 17 февраля "вагнеровцы" жаловались на большие потери из-за отсутствия боеприпасов.

В Пентагоне 7 марта признали высокую боевую эффективность наемников из ЧВК "Вагнер" по сравнению с кадровой армией России.