"Европейский Кеннеди": что известно об убийстве политика, который изменил судьбу всей страны (фото)

Бывшего премьер-министра застрелили средь бела дня возле здания правительства. Его соратники допускают, что убийство организовала сербская служба военной безопасности, которая курировалась российскими спецслужбами.

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Бывшего премьер-министра Сербии Зорана Джинджича застрелили днем возле здания правительства 12 марта 2003 года, ему было 50 лет. Британская радиостанция ВВС подготовила материал о жизни лидера оппозиции, который отправил диктатора Слободана Милошевича на трибунал в Гаагу.

В экс-премьера Сербии дважды стрелял снайпер и попал в живот и спину, чиновник скончался в больнице. Проводить убитого премьера в последний путь в Белграде вышли десятки тысяч человек.

Джинджич занял пост главы правительства через 3 года после свержения Милошевича

Джинджич и Кеннеди — образцы реформаторов

Зоран Джинджич занял пост главы правительства через 3 года после свержения Милошевича, втянувшего страну в войны с Хорватией, Боснией, Словенией и Косово.

"Говорят, в Америке каждый помнит, где он был, когда убили (35-го президента) Джона Кеннеди. Думаю, в Сербии с Джинджичем — то же самое. Самое важное — он показал нам возможность изменений", — говорит Гордана Маткович, бывший министр социальной политики в правительстве Джинджича.

Кеннеди застрелил снайпер, когда он ехал в автомобиле по Далласу в ноябре 1963 года.

Dокруг фигур Кеннеди и Джинджича появилась "мистическая аура"

Историк из Института философии и социальной теории в Белграде Петар Жаркович назвал Зорана Джинджича олицетворением модернизации Сербии и конца режима Милошевича.

Разрушенная войнами 90-х годов Сербия досталась Джинджичу со сложной экономической ситуацией. Он поддерживал рыночные реформы и пытался добиться большей интеграции с Западом.

Джинджич скончался от ранений, полученных в результате покушения на его жизнь

"Он считал, что спор по Косово должен быть решен как можно быстрее", — говорит исследователь из Белградского центра политики безопасности Вук Вуксанович.

Через двадцать лет после смерти Джинджича отношения между Сербией и Косово остаются напряженными. Запад обеспокоен увеличением влияния России в стране за последние годы.

"Джинджич был редким для Балкан политиком. Он верил в модернизацию Именно по желанию Джинджича проводить реформы его сравнивали с Кеннеди", – отметил Вуксанович.

Российский след: кто убил Зорана Джинджича?

В 2007 году виновными в причастности к убийству Зорана Джинджича признали 12 человек, их судили 3,5 года. Часть подозреваемых были членами расформированного военизированного подразделения полиции "красные береты".

По словам Вускановича, некоторые старые структуры безопасности, пережили смену режима 2000 года. Следствие посчитало, что группа хотела восстановить правительство, схожее на режим Милошевича.

Убийство Джинджича могла организовать сербская служба военной безопасности, действовавшая заодно со спецслужбами РФ

Заказчик убийства до сих пор неизвестен, Жаркович говорит, что вокруг фигур Кеннеди и Джинджича появилась "мистическая аура".

В 2005 году один из ближайших соратников Джинджича заявил, что убийство премьера организовала сербская служба военной безопасности, действовавшая заодно с российскими спецслужбами. А политическое прикрытие заговорщикам обеспечил другой экс-премьер Сербии Воислав Коштуница.

Москва осуждала убийство Джинджича — МИД РФ заявляло, что преступление заслуживает самого серьезного осуждения вне зависимости от мотивов.

Напомним, что нынешний президент Сербии Александар Вучич 10 марта допустил возможность ввода санкций против России за полномасштабную войну в Украине.

Аналитики Ukraine Weapons Tracker 3 марта сообщали, что ВСУ получили от Сербии реактивные снаряды для РСЗО "Град". Боеприпасы везли через канадских и турецких партнеров.