Поразительная дальность: чем хороши новые сербские ракеты для украинских РСЗО (фото)

Производитель, по словам аналитиков, стер со снарядов маркировку, что дает возможность предполагать о том, что украинские военнослужащие активно применяют боеприпасы в течение нескольких месяцев.

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На вооружении у ВСУ появились реактивные снаряды сербского производства для РСЗО "Град", поставленные Сербией через канадских и турецких партнеров. О поставках оружия сообщили аналитики Ukraine Weapons Tracker.

В UWT отметили, что производитель стер со снарядов маркировку, что дает возможность предполагать о возможном их использовании украинскими военными на насколько месяцев ранее.

Технические преимущества сербских снарядов для РСЗО

ER Grad 2000. Это 122-миллиметровые боеприпасы нового образца, способные бить на расстояние до 40 километров. Масса боевой части остается почти идентичной обычным боеприпасам для "Градов" — около 19 килограммов, вес составляет до 69 кг.

Отметим, что 122-мм ракеты для РСЗО являются одной из наиболее мощных движущих сил украинской артиллерии после 155-миллиметровых гаубиц.

РСЗО "Град" — реактивная установка, способная осуществить массированный залп 40 ракетами 122 калибра.

[ + – ] Характеристики ER Grad 2000

Ракеты можно эффективно использовать для:

советской РСЗО "Град"

украинской РСЗО "Верба"

словацкой РСЗО "RM-70"

Самое главное преимущество сербских ракет — их дальность, которая возросла до 40 км. Для осуществления этой возможности конструкторы из Сербии использовали более мощное топливо, характерный двигатель со специфической формой сопла, что серьезно отличает ER Grad 2000 среди большинства подобных, в основном советского образца снарядов. Также снаряды имеют необычную прямоугольную форму аэродинамических рулей.

[ + – ] Отличительные особенности в аэродинамике ракет

Напомним, что в начале марта уже сообщалось о получении бойцами ВСУ сербских ракет для РСЗО "Град" увеличенной дальности.

Поставка 3500 единиц реактивных ракет ER Grad 2000 Украине показывает, что Сербия продолжает все дальше отходить от российского курса. Словно в подтверждение этому, 3 марта 2023 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия по-прежнему стремится к вступлению в Евросоюз, поэтому его страна вскоре сможет определиться с выбором стороны в российско-украинской войне.