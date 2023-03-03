Вражаюча дальність: чим хороші нові сербські ракети для українських РСЗВ (фото)

Виробник, за словами аналітиків, стер зі снарядів маркування, що дає змогу припускати про те, що українські військовослужбовці активно застосовують боєприпаси протягом кількох місяців.

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На озброєнні в ЗСУ з'явилися реактивні снаряди сербського виробництва для РСЗВ "Град", поставлені Сербією через канадських та турецьких партнерів. Про постачання зброї повідомили аналітики Ukraine Weapons Tracker.

У UWT зазначили, що виробник стер зі снарядів маркування, що дає можливість припускати про можливе їхнє використання українськими військовими на кілька місяців раніше.

Технічні переваги сербських снарядів для РСЗВ

ER Grad 2000. Це 122-міліметрові боєприпаси нового зразка, здатні бити на відстань до 40 кілометрів. Маса бойової частини залишається майже ідентичною звичайним боєприпасам для "Градів" — близько 19 кілограмів, вага становить до 69 кг.

Зазначимо, що 122-мм ракети для РСЗВ є однією з найпотужніших рушійних сил української артилерії після 155-міліметрових гаубиць.

РСЗВ "Град" — реактивна установка, здатна здійснити масований залп 40 ракетами 122 калібру.

[ + – ] Характеристики ER Grad 2000

Ракети можна ефективно використовувати для:

радянської РСЗВ "Град";

української РСЗВ "Верба";

словацької РСЗВ "RM-70".

Найголовніша перевага сербських ракет — їхня дальність, яка зросла до 40 км. Для здійснення цієї можливості конструктори з Сербії використовували більш потужне паливо, характерний двигун зі специфічною формою сопла, що серйозно вирізняє ER Grad 2000 з-поміж більшості подібних, здебільшого радянського зразка снарядів. Також снаряди мають незвичну прямокутну форму аеродинамічних рулів.

[ + – ] Відмінні риси в аеродинаміці ракет

Нагадаємо, що на початку березня вже повідомлялося про отримання бійцями ЗСУ сербських ракет для РСЗВ "Град" збільшеної дальності.

Постачання 3500 одиниць реактивних ракет ER Grad 2000 Україні показує, що Сербія продовжує все далі відходити від російського курсу. Наче на підтвердження цього, 3 березня 2023 року президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Сербія, як і раніше, прагне вступу до Євросоюзу, тому його країна незабаром зможе визначитися з вибором сторони в російсько-українській війні.