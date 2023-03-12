Сына депутата Госдумы РФ подозревают в убийстве в ресторане под Москвой: что известно

По данным российских журналистов, инцидент произошел во время празднования дня рождения сына избранного от КПРФ Бориса Иванюженкова. Подозреваемый якобы схватил нож и нанес 23-летнему парню смертельное ранение в грудь.

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Сына депутата Госдумы РФ от КПРФ Бориса Иванюженкова и хоккеиста клуба "Сочи" Артема Иванюженкова подозревают в убийстве молодого человека в ресторане под Москвой. Как пишет российское медиа BAZA, убийство произошло ранним утром 12 марта в подмосковном ресторане "Шервуд", где группа молодых людей вместе с Иванюженковым праздновала его день рождения.

Журналисты утверждают, что между Артемом Иванюженковым и 23-летним Евгением Шмельковым вспыхнул конфликт. Хоккеист якобы схватил нож и прямо на глазах у других посетителей ресторана ударил мужчину в грудь. По информации медиа, раненый Шмельков успел позвонить в экстренные службы и сообщить о происшествии. Позднее труп парня с ножевым ранением его друзья привезли в больницу в городе Подольск.

Российское медиа MASH пишет, что в результате ранения ножом потерпевший скончался на месте и, как сообщают свидетели происшествия, удар нанес именно Артем Иванюженков, который скрылся с места преступления. В данный момент его разыскивают, а остальную компанию отдыхавших задержали.

Как пишет издание "Известия", ведутся переговоры с родственниками хоккеиста, чтобы подозреваемый добровольно явился в полицию.

Издание РБК пишет, что ресторан "Шервуд", где произошло убийство, находится в подмосковном городе Подольск. По информации журналистов, мужчина, получивший ножевое ранение, которого доставили в местную больницу, скончался именно там. В управлении Следственного комитета по Московской области изданию сообщили, что заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В следственном отделе сообщили, что всех участников инцидента доставили туда, но там указали, что устанавливают личность человека, который нанес смертельный удар.

"Известия" опубликовали кадры, на которых, как утверждается, видны первые минуты после нанесения ранения Шмелькову. Видно, как пострадавшего выводят из заведения, сажают в машину и увозят.

Напоминаем, что в начале марта в Москве был убит создатель вакцины "Спутник V", который получил награду от президента РФ Владимира Путина. Убийство произошло у жертвы дома — сотрудника исследовательского центра им. Гамалеи задушил 29-летний рецидивист.