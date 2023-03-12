Сина депутата Держдуми РФ підозрюють у вбивстві у ресторані під Москвою: що відомо

За даними російських журналістів, інцидент стався під час святкування дня народження сина обраного від КПРФ Бориса Іванюженкова. Підозрюваний нібито схопив ніж і завдав 23-річному хлопцеві смертельного поранення у груди.

Related video

Сина депутата Держдуми РФ від КПРФ Бориса Іванюженкова та хокеїста клубу "Сочі" Артема Іванюженкова підозрюють у вбивстві молодика в ресторані під Москвою. Як пише російське медіа BAZA, вбивство сталося рано-вранці 12 березня в підмосковному ресторані "Шервуд", де група молодих людей разом з Іванюженковим святкувала його день народження.

Журналісти стверджують, що між Артемом Іванюженковим та 23-річним Євгеном Шмельковим спалахнув конфлікт. Хокеїст нібито схопив ножа і прямо на очах у інших відвідувачів ресторану вдарив чоловіка в груди. За інформацією медіа, поранений Шмельков встиг зателефонувати до екстрених служб і повідомити про подію. Пізніше труп хлопця із ножовим пораненням його друзі привезли до лікарні у місті Подільськ.

Російське медіа MASH пише, що в результаті поранення ножем потерпілий помер на місці і, як повідомляють свідки події, удару завдав саме Артем Іванюженков, який втік з місця злочину. Наразі його розшукують, а решту відпочивальників затримали.

Як пише видання "Известия", ведуться переговори з родичами хокеїста, щоб підозрюваний добровільно з'явився до поліції.

Видання РБК пише, що ресторан "Шервуд", де сталося вбивство, знаходиться у підмосковному місті Подільськ. За інформацією журналістів, чоловік, який отримав ножове поранення, якого було доставлено до місцевої лікарні, помер саме там. В управлінні Слідчого комітету по Московській області виданню повідомили, що порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 105 КК РФ (вбивство). У слідчому відділі повідомили, що всіх учасників інциденту доставили туди, але там зазначили, що встановлюють особу людини, яка завдала смертельного удару.

"Известия" опублікували кадри, на яких, як стверджується, видно перші хвилини після завдання поранення Шмелькову. Видно, як постраждалого виводять із закладу, садять у машину та відвозять.

Нагадуємо, що на початку березня в Москві було вбито творця вакцини "Супутник V", який отримав нагороду від президента РФ Володимира Путіна. Вбивство сталося у жертви будинку — співробітника дослідницького центру ім. Гамалеї задушив 29-річний рецидивіст.