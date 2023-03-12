Патриарх Кирилл пожаловался ООН и Папе Римскому, что УПЦ МП выселяют из Киево-Печерской Лавры

Патриарх РПЦ считает, что УПЦ Московского патриархата "незаконно выгоняют" из-за "клеветнической информационной кампании и действий радикальных политиков".

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Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался Папе Римскому и комиссару ООН по правам человека на "незаконное изгнание" религиозной общины из Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщает пресс-служба российской православной церкви.

Кирилл подчеркнул, что предпосылкой для такого решения стали "ряд мер давления" на монахов Киево-Печерской Лавры.

"Давлением является и многомесячная клеветническая информационная кампания с участием государственных СМИ и телеканалов, а также радикальных политиков, религиозных и общественных деятелей, направленная против монастыря — с призывами к его изъятию из пользования общины и даже к насильственному захвату", — сказал патриарх РПЦ.

Он добавил, что обнародованный украинскими СМИ документ о расторжении соглашения об аренде не имеет достаточно юридических обоснований.

"Вызывает сожаление тот факт, что во время декларирования государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдения прав и свобод человека, эти права и свободы сегодня попираются наибольшим образом", — сказал глава РПЦ.

Он обратился с призывом к международному сообществу, чтобы помешала "принудительному закрытию монастыря", что нарушит права миллионов верующих на свободу вероисповедания, гарантируемую в частности "Уставом ООН".

Обращение Кирилл направил Папе Римскому Франциску, генсеку Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиеле, генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и другим.

Напомним, что украинские власти заявили, что до 29 марта УПЦ МП должен покинуть Киево-Печерскую Лавру. В Минкульте сообщили, что не продлевают договор аренды с УПЦ МП из-за нарушения условий пользования государственным имуществом. С 11 марта на территории заповедника будут проводить инвентаризацию имущества.

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