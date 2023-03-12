Патріарх Кирило поскаржився ООН і Папі Римському, що УПЦ МП виселяють з Києво-Печерської Лаври

Патріарх РПЦ вважає, що УПЦ Московського патріархату "незаконно виганяють" через "наклепницьку інформаційну кампанію та дії радикальних політиків".

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Патріарх РПЦ Кирило поскаржився Папі Римському та комісару ООН з прав людини на "незаконне вигнання" релігійної громади із Києво-Печерської Лаври. Про це повідомляє пресслужба російської православної церкви.

Кирило наголосив, що передумовою для такого рішення стали "низка заходів тиску" на ченців Києво-Печерської Лаври.

"Тиском є і багатомісячна наклепницька інформаційна кампанія за участю державних ЗМІ та телеканалів, а також радикальних політиків, релігійних та громадських діячів, спрямована проти монастиря — із закликами до його вилучення з користування громади та навіть до насильницького захоплення", — сказав патріарх РПЦ.

Він додав, що оприлюднений українськими ЗМІ документ про розірвання угоди про оренду — не має достатньо юридичних обґрунтувань.

"Викликає жаль той факт, що під час декларування державним керівництвом України своєї прихильності до демократичних норм, європейського шляху розвитку, дотримання прав і свобод людини, ці права і свободи сьогодні зневажаються найбільшим чином", — сказав глава РПЦ.

Він звернувся із закликом до міжнародної спільноти, щоб перешкодила "примусовому закриттю монастиря", що порушить права мільйонів вірян на свободу віросповідання, яка гарантується зокрема "Статутом ООН".

Звернення Кирило направив Папі Римському Франциску, генсеку Всесвітньої ради церков доктору Джеррі Піеле, генсеку Ради Європи Марії Пейчинович-Буріч, верховному комісару ООН з прав людини Фолькеру Тюрку та іншим.

Нагадаємо, що українська влада заявила, що до 29 березня УПЦ МП має залишити Києво-Печерську Лавру. У Мінкульті повідомили, що не подовжують договір оренди з УПЦ МП через порушення умов користування державним майном. Від 11 березня на території заповідника проводитимуть інвентаризацію майна.

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