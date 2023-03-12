Митинг сторонников РФ в Молдове закончился дракой: полиция задержала более 50 человек (видео)

Протестующие поставили ультиматум правительству страны и потребовали оплатить коммунальные счета за зимний период. Поклонники Кремля устроили столкновения с силовиками.

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В центре Кишинева 12 марта состоялся антиправительственный митинг, на который собрались члены пророссийской партии "Шор" и активисты "Национального движения за народ". При этом Генеральная инспекция полиции Молдовы предупредила, что в ходе мероприятия участники планировали организовать акции дестабилизации и массовые беспорядки. Об этом сообщает молдавское издание ZDG.

Демонстранты стартовали колонной от Государственного университета медицины и направились к зданию парламента страны. Участники митинга несли с собою иконы и национальные флаги и скандировали: "Мы народ!" и "Позор!". Сообщается, что протестующие собрались у парламента и потребовали полную оплату счетов за зимний период до 13:00 13 марта. Затем участники акции хотели пройти к зданию правительства, но силовики их не пропустили, после чего три депутата из партии "Шор" передали правительству требование протестующих.

"Мы требуем, чтобы власти оплатили все счета за газ, электроэнергию и тепло для всех граждан страны за три зимних месяца. Это наше ультимативное требование. Даем правительству 24 часа на реализацию наших требований", — заявила вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер.

Между тем стало известно о первых столкновениях между протестующими и силовиками. Полиция Кишинева сообщила, что в ходе противостояния было задержано 54 человека, из них 21 несовершеннолетних, у которых нашли запрещенные предметы. Люди были доставлены в участки для проверки.

Кроме того власти страны заявили, что пресекли попытку дестабилизации ситуации в Молдове, за которой стоят российские спецслужбы. Глава молдавской полиции Виорел Чернэуцян заявил, что правоохранительные органы получили дополнительную информацию после внедрения в группу российских диверсантов одного из своих агентов.

Об угрозах дестабилизации накануне митинга также заявила и президент Молдовы Майя Санду.

"Каждый раз такие риски есть, но пока наши учреждения продемонстрировали, что умеют держать ситуацию под контролем. Я уверена, что отныне они будут обеспечивать общественный порядок", — отметила она.

Ранее сообщалось, что в Кишиневе пророссийские силы пытаются спровоцировать в Молдове восстание против правительства с целью его свержения. Телеканал CNN 10 марта сообщил, что в Вашингтоне видят признаки организации провокаций, которые направлены на столкновения силовиков и мирных граждан во время протестных акций.