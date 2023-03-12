Мітинг прихильників РФ у Молдові закінчився бійкою: поліція затримала понад 50 осіб (відео)

Протестувальники поставили ультиматум уряду країни та вимагали сплатити комунальні рахунки за зимовий період. Шанувальники Кремля влаштували зіткнення із силовиками.

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У центрі Кишинева 12 березня відбувся антиурядовий мітинг, на який зібралися члени проросійської партії "Шор" та активісти "Національного руху за народ". Генеральна інспекція поліції Молдови попередила, що під час заходу учасники планували організувати акції дестабілізації та масові заворушення. Про це повідомляє молдавське видання ZDG.

Демонстранти стартували колоною від Державного університету медицини та попрямували до будівлі парламенту країни. Учасники мітингу несли з собою ікони та національні прапори та скандували: "Ми народ!" та "Ганьба!". Повідомляється, що протестувальники зібралися біля парламенту і вимагали повної оплати рахунків за зимовий період до 13:00 13 березня. Потім учасники акції хотіли пройти до будівлі уряду, але силовики їх не пропустили, після чого троє депутатів із партії "Шор" передали уряду вимогу протестувальників.

"Ми вимагаємо, щоб влада сплатила всі рахунки за газ, електроенергію та тепло для всіх громадян країни за три зимові місяці. Це наша ультимативна вимога. Даємо уряду 24 години на реалізацію наших вимог", — заявила віцеголова партії "Шор" Марина Таубер.

Тим часом стало відомо про перші зіткнення між протестувальниками та силовиками. Поліція Кишинева повідомила, що під час протистояння було затримано 54 особи, з них 21 неповнолітніх, у яких знайшли заборонені предмети. Люди були доставлені до дільниць для перевірки.

Крім того влада країни заявила, що запобігла спробі дестабілізації ситуації в Молдові, за якою стоять російські спецслужби. Глава молдавської поліції Віорел Чернеуцян заявив, що правоохоронці отримали додаткову інформацію після впровадження в групу російських диверсантів одного зі своїх агентів.

Про погрози дестабілізації напередодні мітингу також заявила президент Молдови Мая Санду.

"Щоразу такі ризики є, але поки що наші установи продемонстрували, що вміють тримати ситуацію під контролем. Я впевнена, що відтепер вони забезпечуватимуть громадський порядок", — зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що в Кишиневі проросійські сили намагаються спровокувати у Молдові повстання проти уряду з метою його повалення. Телеканал CNN 10 березня повідомив, що у Вашингтоні вбачають ознаки організації провокацій, спрямованих на зіткнення силовиків та мирних громадян під час протестних акцій.