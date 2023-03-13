Неизвестные беспилотники зафиксировали в небе над Москвой, — росСМИ

Квадрокоптеры, оборудованные бело-красными сигнальными огнями, вели непрерывное наблюдение за воинской частью, которая отвечает за противовоздушную оборону столицы РФ.

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В небе над Новой Москвой были замечены три беспилотника. Об этом 13 марта сообщил Телеграм-канал Mash.

Предварительно, беспилотные летальные аппараты вели непрерывное наблюдение за воинской частью Воздушно-космических войск, расположенной в Новой Москве (часть Московской области, которая была присоединена к Москве 1 июля 2012 года, — ред.). Именно эта воинская часть обеспечивают противовоздушную и противоракетную оборону столицы.

По информации медиа, квадрокоптеры подняли из лесополосы рядом с частью. Они были оборудованы бело-красными сигнальными огнями.

Дроны держались высоты 200 метров, но у воинской части снизились. Они покружили вокруг зданий и улетели обратно.

Часовой КПП и патрульные полицейские дроны заметили и доложили о них командованию.

Правоохранители обследовали лес, но не обнаружили ни операторов БПЛА, ни самих дронов.

Кроме того, один беспилотный летальный аппарат также был замечен близ поселения Краснопахорское. Он улетел в сторону АЗС "Татнефть".

Напомним, 13 марта в Белгороде прогремели взрывы. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, ночью над регионом якобы сбили четыре ракеты, а от падения обломков пострадала женщина. Местные соцсети, в свою очередь, утверждают, что в небе самоуничтожилась российская ракета, летевшая в сторону Украины.

Также заметим что 1 марта в Москве установили радиолокационную станцию разведки. По словам российских журналистов, рядом с такой станцией должны находиться комплексы ПВО ближнего и дальнего радиуса действия