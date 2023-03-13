Невідомі безпілотники зафіксували у небі над Москвою, — росЗМІ

Квадрокоптери, обладнані біло-червоними сигнальними вогнями, безперервно спостерігали за воєнною частиною, яка відповідає за протиповітряну оборону столиці РФ.

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У небі над Новою Москвою було помічено трьох безпілотників. Про це повідомив 13 березня Телеграм-канал Mash.

Попередньо, безпілотні летальні апарати вели безперервне спостереження за воєнною частиною Повітряно-космічних військ, розташованою в Новій Москві (частина Московської області, яка була приєднана до Москви 1 липня 2012 року). Саме ця воєнна частина забезпечує протиповітряну та протиракетну оборону столиці.

За інформацією медіа, квадрокоптери підняли з лісосмуги поряд із частиною. Вони були обладнані біло-червоними сигнальними вогнями.

Дрони трималися висоти 200 метрів, але у воєнній частині знизилися. Вони покружляли довкола будівель і полетіли назад.

Вартовий КПП та патрульні поліцейські дрони помітили та доповіли про них командуванню.

Правоохоронці обстежили ліс, але не виявили ні операторів БПЛА, ні самих дронів.

Крім того, один безпілотний летальний апарат також був помічений поблизу поселення Краснопахорське. Він відлетів у бік АЗС "Татнафта".

Нагадаємо, 13 березня у Білгороді прогриміли вибухи. За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, вночі над регіоном нібито збили чотири ракети, а від падіння уламків постраждала жінка. Місцеві соцмережі, зокрема, стверджують, що у небі самознищилася російська ракета, яка летіла у бік України.

Також зазначимо, що 1 березня в Москві встановили радіолокаційну станцію розвідки. За словами російських журналістів, поряд з такою станцією мають знаходитися комплекси ППО ближнього та далекого радіусу дії