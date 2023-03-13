"Не пропал, а упал и лежит": в российской Уфе сдуло ветром купол минарета мечети (фото, видео)

Центральную мечеть города "Ар-Рахим" строят с 2007 года из-за постоянного хищения выделенных на нее денег. На кадрах видно, как купол отрывается, летит вниз и приземляется на основание здания.

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В российской Уфе 13 марта упал один из четырех золоченых куполов, установленных на минаретах мечети "Ар-Рахим". Об этом сообщило местное агентство "Башинформ".

Купол слетел из-за сильного ветра. Администрация города в комментарии агентству РБК сообщила, что купол не пропал, а упал и лежит у подножия мечети.

"Причины выясняются. Никто не пострадал. Строительные работы там не проводились, так как строительство заморожено уже несколько лет", — объяснили чиновники.

Момент падения попал на видео, на кадрах видно, как конструкция отрывается от минарета и летит вниз, приземляясь на основание здания. В МЧС заявили, что целостность мечети не нарушена.

Пострадавших нет, повреждены строительные леса на площади 70 кв. метров, отметили спасатели.

Причину падения купола выясняют. Управление МЧС по Республике Башкортостан предупреждало о сильных порывах ветра в регионе до 18 м/с в ночь с 13 на 14 марта.

Мечеть "Ар-Рахим" строят с 2007 года

По данным росСМИ, мечеть в Уфе строят до сих пор, ве начали возводить в 2007 году честь 450-летия вхождения Башкирии в состав России. В 2009 году ее строительство остановили подозрению в хищении денег. Религиозный комплекс долго не могли открыть из-за финансовых проблем.

Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан в 2020 году заявил о завершении строительства мечети площадью 14 тыс. кв. метров в 2024 году. По замыслу создателей, она должна стать одним из крупнейших религиозных комплексов в России и самой большой отапливаемой мечетью в Европе.

Напомним, что 30 января в пакистанском городе Пешавар прогремел сильный взрыв в мечети. Теракт унес жизни 17 человек.

А в октябре 2022 года в столице Индонезии Джакарте загорелся и обвалился купол городской мечети Исламского центра. Искра от горелки могла попасть в кровельный материал из стекловаты.