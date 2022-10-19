Попала искра от горелки: в Джакарте во время ремонта загорелся и рухнул купол мечети (видео)

По версии следствия, искра от горелки попала в кровельный материал из стекловаты, а огонь быстро распространился на большие участки. На место происшествия выехало не менее 10 пожарных машин.

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В столице Индонезии Джакарте загорелся и рухнул купол городской мечети Исламского центра. Это произошло во время ремонтных работ на крыше здания. Об этом сообщает издание Tempo.

Полиция Джакарты начала расследование по факту возгорания. Следствие считает, что пожар был вызван искрами от горелки во время ремонта.

Рабочие рассказали правоохранителям, что хотели установить крышу купола мечети и использовали для этого фанеру. Они расплавляли мембрану и катали асфальт, чтобы прикрепить кровельный материал с помощью пожарного инструмента.

Следователи предполагают, что искра от горелки попала в кровельный материал из стекловаты и в конечном итоге вызвала пожар. Они уточнили, что рабочие пытались потушить огонь с помощью огнетушителя, но он быстро распространился на большие участки и сжег купол, после чего тот рухнул. На место выехали не менее 10 пожарных машин.

Глава отдела культурного искусства Центра исламских исследований и развития Ханни Фитрийя рассказал, что во время пожара никто не пострадал.

Напомним, 15 октября в турецком Стамбуле загорелся 24-этажный жилой дом. Пожарные рассказали, что в здании загорелся кондиционер. Пламя быстро распространилось по вентиляции с первого по последний этажи, а всех жильцов эвакуировали.

26 сентября в китайском городе Чанша масштабный пожар охватил 200-метровый небоскреб. В многоэтажном здании располагался государственной телекоммуникационной компании China Telecom.