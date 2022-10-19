Потрапила іскра від пальника: у Джакарті під час ремонту спалахнув і звалився купол мечеті (відео)

За версією слідства, іскра від пальника потрапила у покрівельний матеріал із скловати, а вогонь швидко поширився на великі ділянки. На місце події виїхали щонайменше 10 пожежних машин.

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У столиці Індонезії Джакарті спалахнув і обвалився купол міської мечеті Ісламського центру. Це сталося під час ремонтних робіт на даху будівлі. Про це повідомляє видання Tempo.

Поліція Джакарти розпочала розслідування за фактом займання. Слідство вважає, що пожежа була спричинена іскрами від пальника під час ремонту.

Робітники розповіли правоохоронцям, що хотіли встановити дах купола мечеті та використали для цього фанеру. Вони розплавляли мембрану та катали асфальт, щоб прикріпити покрівельний матеріал за допомогою пожежного інструменту.

Слідчі припускають, що іскра від пальника потрапила в покрівельний матеріал зі скловати і зрештою викликала пожежу. Вони уточнили, що робітники намагалися загасити вогонь за допомогою вогнегасника, але він швидко поширився на великі ділянки та спалив купол, після чого той упав. На місце виїхали щонайменше 10 пожежних машин.

Голова відділу культурного мистецтва Центру ісламських досліджень та розвитку Ханні Фітрія розповів, що під час пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 15 жовтня в турецькому Стамбулі спалахнув 24-поверховий житловий будинок. Пожежники розповіли, що у будівлі загорівся кондиціонер. Полум'я швидко поширилося вентиляцією з першого по останній поверхи, а всіх мешканців евакуювали.

26 вересня в китайському місті Чанша масштабна пожежа охопила 200-метровий хмарочос. У багатоповерховому будинку була державна телекомунікаційна компанія China Telecom.