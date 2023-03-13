Дольше всех в камере смертников: мужчина получил право на повторный суд спустя 55 лет

Ивао Хакамада боролся со своим смертным приговором в течение последних 55 лет, утверждая, что следователи заставили его признаться в убийстве своего бывшего начальника и его семьи.

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Ивао Хакамада сейчас 87 лет, и он дольше всех в мире находится в камере смертников. Он был приговорен к смерти в 1968 году за убийство своего босса, его жены и двух их детей в 1966 году. Мужчина получил право на повторное судебное разбирательство спустя 55 лет. Об этом сообщает BBC News.

Бывший профессиональный боксер признался в содеянном после 20 дней допросов, во время которых, по его словам, его избивали. Позже он отказался от признания в суде.

В ходе повторного судебного разбирательства судьи будут решать, совпадает ли ДНК из пятен крови, обнаруженных на одежде, которую, предположительно, носил убийца, с ДНК Ивао Хакамады.

Мужчина был арестован и обвинен в ограблении и убийстве своего работодателя и его семьи. В то время он работал на фабрике по переработке соевых бобов в Сидзуоке к западу от Токио. Жертвы были найдены зарезанными после пожара.

Мужчина признался в содеянном после 20 дней допросов, во время которых, по его словам, его избивали Фото: AFP

В 2014 году Хакамада был освобожден из тюрьмы и получил разрешение на повторное рассмотрение дела окружным судом, который установил, что следователи могли подбросить улики. Затем это решение было отменено высшим судом Токио.

Однако после подачи апелляции судьи Верховного суда потребовали от высшего суда пересмотреть решение, в результате чего мужчина получил право на повторное судебное разбирательство.

"Я ждала этого дня 57 лет, и вот он настал. Наконец-то с моих плеч сняли груз", — рассказала сестра Хакамады, 90-летняя Хидэко, которая много лет вела кампанию в защиту своего брата.

90-летняя Хидэко много лет вела кампанию в защиту своего брата Фото: AFP

Семья заключенного говорит, что его психическое здоровье ухудшилось после десятилетий, проведенных в тюрьме.

Издание отмечает, что Япония является единственной крупной индустриальной демократией, кроме США, где до сих пор применяется смертная казнь.

Ранее Фокус писал, что полиция арестовала обнаженного "путешественника во времени". Сейчас Джейсон Смит находится в тюрьме округа Палм-Бич во Флориде. Мужчину арестовали за то, что он ходил голым по улице города и распугивал туристов. Позже он заявил, что прибыл с "другой Земли".

Также сообщалось, что китаец ограбил АЗС, а потом 14 лет прятался в пещере от полиции. Лю Моуф вместе с двумя подельниками ограбил заправку, но в кассе в тот день было всего 23 доллара. Сообщников полиция вскоре задержала и китаец решил надежно спрятаться, чтобы избежать той же участи.