"Квитанции были фальшивыми": в ФРГ подросток выдавал себя за главу несуществующей авиакомпании
Немецкий бизнесмен вложил в проект 15-летнего Адема Карагеза не менее 500 тысяч евро, но теперь намерен предъявить ему обвинения за мошенничество.
Подросток из Германии Адем Карагез выдавал длительное время себя за основателя несуществующей авиакомпании и задолжал сотни тысяч евро. Об этом сообщает издание Bild.
Парень по имени Адем Карагез представлялся основателем авиакомпании Bavarian Airlines и был убежден в том, что в будущем его стартап смог бы конкурировать с компанией Lufthansa. К своему новаторскому проекту он привлекал крупных инвесторов, среди которых бизнесмен Михаэль Лампель, — тот перечислил амбициозному подростку несколько сотен тысяч евро.
Адем заверил партнеров в том, что у него в 18 лет есть докторская степень, счета в швейцарских банках и договоренности с аэропортом Мюнхена. Позже планы парня рухнули, ведь в распоряжении издания Bild появилась фотография турецкого удостоверения личности парня с датой рождения — 5 сентября 2007 года. То есть ему всего 15 лет.
"Я обратился к нему, когда услышал о его плане в прессе. Он утверждал, что у него от 40 до 60 миллионов евро в криптовалютах. Из них, по его словам, десять миллионов евро находятся там и сейчас, остальные были вложены в недвижимость, которая еще строилась. Но его квитанции были фальшивыми", — рассказал Михаэль Лампель.
После этого бизнесмен намерен предъявить обвинения Адаму Карагезу, ведь тот задолжал ему не менее 500 тысяч евро. Компания, которую продвигал подросток, и вовсе не существует и нигде не зарегистрирована. Соответственно, никакого контракта с аэропортом в городе Мюнхен нет.
Комментировать ситуацию парень отказался.
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