"Квитанції були фальшивими": у ФРН підліток видавав себе за главу авіакомпанії, якої не існує

Німецький бізнесмен вклав у проєкт 15-річного Адема Карагеза не менш ніж 500 тисяч євро, але тепер має намір звинуватити його в шахрайстві.

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Підліток із Німеччини Адем Карагез тривалий час видавав себе за засновника авіакомпанії, якої не існує, та заборгував сотні тисяч євро. Про це повідомляє видання Bild.

Хлопець на ім'я Адем Карагез представлявся засновником авіакомпанії Bavarian Airlines і був переконаний, що в майбутньому його стартап зміг би конкурувати з компанією Lufthansa. До свого новаторського проєкту він залучав великих інвесторів, серед яких бізнесмен Міхаель Лампель — той перерахував амбітному підлітку кілька сотень тисяч євро.

Адем запевнив партнерів у тому, що в нього у 18 років є докторський ступінь, рахунки у швейцарських банках і домовленості з аеропортом Мюнхена. Пізніше плани хлопця впали, адже в розпорядженні видання Bild з'явилася фотографія турецького посвідчення хлопця з датою народження — 5 вересня 2007 року. Тобто йому лише 15 років.

15-річний підліток видавав себе за перспективного бізнесмена Фото: bild.de

"Я звернувся до нього, коли почув про його план у пресі. Він стверджував, що в нього від 40 до 60 мільйонів євро в криптовалютах. Із них, за його словами, десять мільйонів євро перебувають там і зараз, решта була вкладена в нерухомість, яка ще будувалася. Але його квитанції були фальшивими", — розповів Міхаель Лампель.

Після цього бізнесмен має намір звинуватити Адама Карагеза, адже той заборгував йому не менш ніж 500 тисяч євро. Компанія, яку просував підліток, зовсім не існує та ніде не зареєстрована. Відповідно, жодного контракту з аеропортом у місті Мюнхен немає.

15-річний підліток видавав себе за перспективного бізнесмена Фото: bild.de

Коментувати ситуацію хлопець відмовився.

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