Путин судорожно хватается за стол, чтобы унять жуткую боль в области живота, — СМИ (видео)

По информации журналистов, с 5 марта российский лидер проходит новый курс лечения, а практически на всех официальных встречах присутствует его двойник.

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На видео встречи российского президента Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым могут быть заметны проблемы с обострившимся здоровьем главы Кремля. Об этом 14 марта сообщает The Mirror со ссылкой на данные Telegram-канала "Генерал СВР".

Отмечается, что российские госСМИ должны были показать встречу "абсолютно здоровых" людей и продемонстрировать "крепкое рукопожатие", однако вышло не совсем так.

Путин, утверждают журналисты, не очень хорошо себя чувствует, так как проходит курс терапии, а в последнее время обострились боли в области живота, и их не всегда удается купировать.

"Покосившись от боли судорожно хватается рукой за стол, и это на официальной кремлевской записи, где в ход идут лучшие и самые удачные кадры", — говорится в публикации.

Встреча Путина и Кадырова

По данным журналистов, с 5 марта российский лидер проходит новый курс лечения, а практически на всех официальных встречах присутствует его двойник. Но самые важные мероприятия он посещает лично.

В ближайшие дни ожидается визит в Москву генерального секретаря ЦП КПК Си Цзиньпина, Путин обещает принять главу Поднебесной в период с 18 по 23 марта. Си попытается выяснить, на какие уступки готова пойти Москва для продвижения китайского мирного плана, однако пока неясно, в каком состоянии будет Путин.

Напомним, что у Путина вновь обнаружились проблемы со здоровьем после визита Джо Байдена в Киев. По информации журналистов, глава Кремля проходил очередное обследование, но терапия не дала ожидаемых результатов.

Ранее Фокус сообщал, что после сравнения с Петром I президент Украины Владимир Зеленский усомнился в психическом здоровье Владимира Путина. Зеленский заявил, что Путин ведет себя так, будто в соседней комнате "живет Наполеон".