Путін судомно хапається за стіл, щоб угамувати жахливий біль в області живота, — ЗМІ (відео)

За інформацією журналістів, з 5 березня російський лідер проходить новий курс лікування, а практично на всіх офіційних зустрічах присутній його двійник.

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На відео зустрічі російського президента Володимира Путіна з головою Чечні Рамзаном Кадировим можуть бути помітні проблеми з здоров'ям голови Кремля, що загострилося. Про це 14 березня повідомляє The Mirror з посиланням на дані Telegram-каналу "Генерал СЗР".

Зазначається, що російські держЗМІ мали показати зустріч "абсолютно здорових" людей і продемонструвати "міцне рукостискання", проте вийшло не зовсім так.

Путін, стверджують журналісти, не дуже добре почувається, оскільки проходить курс терапії, а останнім часом загострилися болі в животі, і їх не завжди вдається купірувати.

"Покосившись від болю судомно хапається рукою за стіл, і це на офіційному кремлівському записі, де в хід йдуть найкращі та найвдаліші кадри", — йдеться у публікації.

Зустріч Путіна та Кадирова

За даними журналістів, з 5 березня російський лідер проходить новий курс лікування, а практично на всіх офіційних зустрічах присутній його двійник. Але найважливіші заходи він відвідує особисто.

Найближчими днями очікується візит до Москви генерального секретаря ЦП КПК Сі Цзіньпіна, Путін обіцяє прийняти голову Піднебесної в період з 18 по 23 березня. Сі спробує з'ясувати, на які поступки готова піти Москва для просування китайського мирного плану, проте поки що неясно, в якому стані буде Путін.

Нагадаємо, що у Путіна знову виявились проблеми зі здоров'ям після візиту Джо Байдена до Києва. За інформацією журналістів, глава Кремля проходив чергове обстеження, але терапія не дала очікуваних результатів.

Раніше Фокус повідомляв, що після порівняння з Петром I президент України Володимир Зеленський засумнівався у психічному здоров'ї Володимира Путіна. Зеленський заявив, що Путін поводиться так, ніби у сусідній кімнаті "живе Наполеон".