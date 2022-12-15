Путин сравнивает себя с Петром I, но мы не на приеме у психиатра, — Зеленский

Президент Украины усомнился в психическом здоровье российского лидера, заявив, что тот ведет себя так, будто в соседней комнате "живет Наполеон".

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Президент РФ Владимир Путин ведет себя таким образом, будто он находится на приеме у психиатра, по соседству с ним живет Наполеон. Такими словами президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление главы государства-агрессора, в котором тот сравнил себя с Петром I из-за оккупации Азовского побережья, пишет The Economist.

"Президент РФ сказал, что "Азов" (оккупация побережья Азовского моря) — это великая операция, она может продолжаться долго. Он сказал что-то о Петре I, (что-то вроде): "Он не сделал, а я сделал". Мы не на приеме у психиатра. Правда. Как будто в той комнате живет Наполеон, а в этой живет президент Путин", — сказал Зеленский в интервью.

Таким образом украинский лидер прокомментировал высказывание Путина, которое тот сделал на встрече с Советом по правам человека РФ 7 декабря.

"Конечно, это длительный процесс (война, — ред.) может быть, но появление новых территорий — значимый результат для России, Азовское море стало внутренним морем, еще Петр I боролся за выход к Азовскому морю, а самое главное — люди, которые там живут, они теперь с нами, а это миллионы людей, это самый главный результат", — сказал глава государства-агрессора.

Напомним, в интервью The Economist Зеленский также оценил эффективность российской пропаганды и заявил, что чем раньше Путин выведет войска из Украины, тем дольше он сможет прожить.

Помимо этого издание пообщалось с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Генерал выразил уверенность, что РФ снова пойдет в наступление на Киев, и пожаловался на нехватку вооружений в украинских войсках.