Путін порівнює себе з Петром I, але ми не на прийомі у психіатра, — Зеленський

Президент України засумнівався у психічному здоров'ї російського лідера, заявивши, що той поводиться так, ніби в сусідній кімнаті "живе Наполеон".

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Президент РФ Володимир Путін поводиться так, ніби він перебуває на прийомі у психіатра, поруч із ним живе Наполеон. Такими словами, президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву глави держави-агресора, в якій той порівняв себе з Петром I через окупацію Азовського узбережжя, пише The Economist.

"Президент РФ сказав, що "Азов" (окупація узбережжя Азовського моря) — це велика операція, вона може продовжуватися довго. Він сказав щось про Петра I, (щось на кшталт): "Він не зробив, а я зробив". Ми не на прийомі у психіатра. Правда. Начебто в тій кімнаті живе Наполеон, а в цій живе президент Путін", — сказав Зеленський в інтерв'ю.

Так український лідер прокоментував висловлювання Путіна, яке той зробив на зустрічі з Радою з прав людини РФ 7 грудня.

"Звичайно, це тривалий процес (війна, — ред.) можливо, але поява нових територій — значний результат для Росії, Азовське море стало внутрішнім морем, ще Петро боровся за вихід до Азовського моря, а найголовніше — люди, які там живуть, вони тепер із нами, а це мільйони людей, це найголовніший результат", — сказав глава держави-агресора.

Нагадаємо, в інтерв'ю The Economist Зеленський також оцінив ефективність російської пропаганди та заявив, що чим раніше Путін виведе війська з України, тим довше він зможе прожити.

Крім цього видання поспілкувалося з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Генерал висловив упевненість, що РФ знову піде у наступ на Київ, і поскаржився на нестачу озброєнь в українських військах.