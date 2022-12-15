"Жахливі результати": РФ обрала вести пропаганду в стилі Геббельса, — Зеленський

За словами президента, російська машина пропаганди працює далеко за межами РФ і боротися з нею дуже складно. Жертвами кремлівської дезінформації стають і мешканці окупованих територій України.

Related video

Кремль ефективно поширює пропаганду не лише всередині РФ, а й далеко за її межами, а стиль інформаційної кампанії, яку веде російське керівництво, можна порівняти з методами Геббельса. Про це в інтерв'ю The Economist заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, від російської пропаганди страждають, зокрема, і жителі тимчасово окупованих територій України.

"Мушу визнати, що ця пропагандистська модель Кремля працює із жахливими результатами. (Ті, хто залишився в окупації) були відрізані від зв'язку і відрізані від друзів і родичів, котрі втекли. А тих, хто не може піти, ізолюють. Раптом їм на голову надягають (інформаційний) шолом — бац! — і їм доводиться жити в цьому шоломі, як космонавту", — навів таке порівняння Зеленський.

Президент зазначив, що боротися з російською пропагандою складно, агресор показує українцям, які залишилися в окупації, хибні сюжети про те, як українські сили їх "бомблять і мучать".

"Усе перевернуто з ніг на голову і важко боротися. І тепер, коли ми звільняємо ці території, ми розуміємо, скільки болю вони пережили, як вони були зламані, як їх катували", — додав глава держави.

Говорячи про географію поширення пропаганди РФ Зеленський назвав Білорусь, Європу, США, Ізраїль, Індію, Китай та країни арабського світу.

"Є формат, який працює — так само, як формат Геббельса. Це шовінізм, расизм, таке інше", — сказав президент.

Глава держави заявив, що боротьба з російською дезінформацією – це загалом велика робота і для цього людям необхідно прагнути отримувати інформацію з різних джерел.

У цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що поразка президента РФ Володимира Путіна у війні проти України вже очевидна, і чим швидше він визнає помилку і відведе війська до кордонів зразка 1991 року, тим довше він проживе сам і його оточення.

Також видання The Economist 15 грудня опублікувало інтерв'ю з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, у якому той спрогнозував нову спробу наступу РФ на Київ та розповів, скільки зброї необхідно ЗСУ, щоб вийти на кордони 23 лютого.