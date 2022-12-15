"Ужасающие результаты": РФ выбрала вести пропаганду в стиле Геббельса, — Зеленский

По словам президента, российская машина пропаганды работает далеко за пределами РФ и бороться с ней очень сложно. Жертвами кремлевской дезинформации становятся и жители оккупированных территорий Украины.

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Кремль эффективно распространяет пропаганду не только внутри РФ но и далеко за ее пределами, а стиль информационной кампании, которую ведет российское руководство, можно сравнить с методами Геббельса. Об этом в интервью The Economist заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, от российской пропаганды страдают в том числе и жители временно оккупированных территорий Украины.

"Должен признать, что эта пропагандистская модель Кремля работает с ужасающими результатами. (Те, кто остался в оккупации) были отрезаны от связи и отрезаны от бежавших друзей и родственников. А тех, кто не может уйти, изолируют. Вдруг им на голову надевают (информационный) шлем — бац! — и им приходится жить в этом шлеме, как космонавту", — привел такое сравнение Зеленский.

Президент отметил, что бороться с российской пропагандой сложно, агрессор показывает оставшимся в оккупации украинцам ложные сюжеты о том, как украинские силы их "бомбят и мучают".

"Все перевернуто с ног на голову и трудно бороться. И теперь, когда мы освобождаем эти территории, мы понимаем, сколько боли они пережили, как они были сломлены, как их пытали", — добавил глава государства.

Говоря о географии распространения пропаганды РФ Зеленский назвал Беларусь, Европу, США, Израиль, Индию, Китай и страны арабского мира.

"Есть формат, который работает — так же, как формат Геббельса. Это шовинизм, расизм, все такое", — сказал президент.

Глава государства заявил, что борьба с российской дезинформацией это в целом большая работа и для этого людям необходимо стремиться получать информацию из разных источников.

В этом же интервью Зеленский заявил, что поражение президента РФ Владимира Путина в войне против Украины уже очевидно, и чем быстрее он признает ошибку и отведет войска к границам образца 1991-го года, тем дольше проживет он сам и его окружение.

Также издание The Economist 15 декабря опубликовало интервью с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным, в котором тот спрогнозировал новую попытку наступления РФ на Киев и рассказал, сколько оружия необходимо ВСУ, чтобы выйти на границы 23 февраля.