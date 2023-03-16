Поддерживали агрессию РФ против Украины: в Чехии осудили 9 граждан

Как напоминают в Генпрокуратуре страны, публичные заявления, одобряющие вторжение ВС РФ, могут считаться уголовным преступлением. В частности, к тюремному заключению приговорен местный активист, который в соцсетях распространял сообщения с призывом ненависти к украинцам.

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Чешские суды с 24 февраля 2022 года вынесли приговор девятерым чешским гражданам из-за поддержки агрессии РФ против. Об этом 16 марта сообщило издание Euractiv.

В Чехии публичные заявления, по которым одобряется российская агрессия в Украине, могут считаться уголовным преступлением. Об этом рассказал генеральный прокурор Чехии Игорь Стржиж.

По его словам, из 9 обвинительных приговоров 8 получили штрафы и условные приговоры. Еще один обвиняемый получил девять месяцев заключения. Им стал чешский активист, который в соцсетях распространял сообщения с призывом ненависти к украинцам.

Также 58 лицам предъявлены обвинения за одобрение агрессии России против Украины, по 90 делам возбуждены уголовные производства.

"Если кто-то публично выражает одобрение нападения России на Украину или поддерживает ее лидера на акциях протеста или в социальных сетях, при определенных условиях это может считаться преступлением. Преступление, связанное с одобрением или оправданием геноцида, карается лишением свободы на срок от шести месяцев до трех лет", — подчеркнул Игорь Стржиж.

В Варшаве 14 марта из украинского ресторана "Пьяная вишня" выставили российского журналиста. Там ему сказали: "Русских не обслуживаем". Сам журналист обиделся, потому что не поддерживает политику российского президента Путина, но заявил, что украинцев понимает.

Китай с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поддерживал войну. Об этом сообщили 1 марта западные СМИ. США уже добавили в черный список целый ряд китайских компаний за поддержку РФ. В списке также оказались 13 организаций Китая, которые поставляли в РФ детали к иранским БпЛА.