Підтримували агресію РФ проти України: в Чехії засудили 9 громадян

Як нагадують у Генпрокуратурі країни, публічні заяви, які схвалюють вторгнення ЗС РФ, можуть вважатися кримінальним злочином. Зокрема, до тюремного ув’язнення засуджений місцевий активіст, який у соцмережах поширював дописи із закликом ненависті до українців.

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Чеські суди від 24 лютого 2022 року винесли вирок дев'ятьом чеським громадянам через підтримку агресії РФ проти. Про це 16 березня повідомило видання Euractiv.

У Чехії публічні заяви, у яких схвалюється російська агресія в Україні, можуть вважатися кримінальним злочином. Про це розповів генеральний прокурор Чехії Ігор Стржиж.

За його словами, з 9 обвинувальних вироків 8 отримали штрафи та умовні вироки. Ще один обвинувачений отримав дев'ять місяців ув'язнення. Ним став чеський активіст, який у соцмережах поширював дописи із закликом ненависті до українців.

Також 58 особам висунуто звинувачення за схвалення агресії Росії проти України, у 90 справах відкрито кримінальні провадження.

"Якщо хтось публічно висловлює схвалення нападу Росії на Україну або підтримує її лідера на акціях протесту чи в соціальних мережах, за певних умов це може вважатися злочином. Злочин, пов’язаний із схваленням або виправданням геноциду, карається позбавленням волі на строк від шести місяців до трьох років", — наголосив Ігор Стржиж.

У Варшаві 14 березня з українського ресторану "П'яна вишня" виставили російського журналіста. Там йому сказали: "Росіян не обслуговуємо". Сам журналіст образився, бо не підтримує політику російського президента Путіна, але заявив, що українців розуміє.

Китай від початку повномасштабного вторгнення РФ до України підтримував війну. Про це 1 березня повідомили західні ЗМІ. США вже додали до чорного списку цілу низку китайських компаній за підтримку РФ. У списку також опинилися 13 організацій Китаю, які постачали до РФ деталі до іранських безпілотників.