"Угроза была реальной": в Минобороны Польши подтвердили разоблачение шпионской сети РФ

Российские агенты, по словам министра Мариуша Блащака, собирали информацию в "пользу тех, кто напал на Украину и совершал военные преступления".

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Вице-премьер Польши и министр национальной обороны Мариуш Блащак подтвердил, что в Польше ликвидировали агентурную сеть РФ. Об этом он рассказал в эфире Польского радио.

На вопрос журналистов, могла ли ликвидированная агентурная сеть представлять угрозу для объектов критической инфраструктуры Польши, Блащак ответил "да".

"Конечно, это была шпионская группа, они собирали информацию в пользу напавших на Украину, совершал военные преступления, угроза была реальной. Нет никаких сомнений, что мы живем во время, когда Россия решила воссоздать свою империю. Она всегда представляла угрозу для Польши, независимо от того, была она белой, красной или сейчас путинской", — сказал вице-премьер.

Министр национальной обороны отметил, что из-за того, что РФ напала на Украину, на Польшу была предпринята гибридная атака со стороны Беларуси.

"Мы имеем дело с такой ситуацией, что эти люди действуют в ущерб нашей стране. Хочу подчеркнуть большой успех офицеров Агентства внутренней безопасности — вся шпионская сеть была разоблачена. Это доказывает, что польские службы работают для безопасности нашей страны очень эффективно", — подчеркнул глава Минобороны.

Напомним, что 15 марта спецслужбы Польши объявили о разоблачении шпионской сети, работающей на Россию и задержании 6 человек, которые должны были вести подрывную деятельность. Все задержанные – иностранцы. Прекратить их деятельность помогли записи скрытых камер наблюдения на дорогах и железнодорожных узлах. В связи со спецоперацией сотрудники служб и полиции Польши приведены в состояние повышенной готовности.

16 марта СБУ сообщила о разоблачении и задержании двух жительниц города Краматорска, работавших на военную разведку РФ. Одна из них – медсестра боевого подразделения ТрО. Агенты "сливали" информацию РФ о перемещении подразделений Сил обороны на Бахмутском направлении.